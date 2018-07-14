西進台商論壇 分享淘金祕笈

新北市府13日舉辦「2018卓越西進台灣企業經營論壇」，市長朱立倫表示，希望透過台商與新北企業彼此交流機會，提供西進創業範本，鼓勵新北業者勇闖國際舞台。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

兩岸政治氛圍不佳，仍難擋台商西進風潮，新北市府13日舉辦「2018卓越西進台灣企業經營論壇」，邀請優秀企業返台分享經營祕笈，不少企業老闆認為，西進不代表只是把產品搬到大陸，更要接地氣，引起共鳴，善用台灣優勢，找到在大陸的立足之地。

13日分享會，吸引超過百家企業參與，新北市長朱立倫也到場分享日前前往上海、南京等城市交流的經驗指出，在上海、江蘇、南京、崑山一帶，有非常多新北台商在當地努力創業，不論兩岸政治情勢如何變化，都不能讓民眾在大陸創業的權益受到影響，大家一起把障礙降到最低、困難減到最少，讓所有台灣同胞到大陸都能創業成功。

了解當地情勢 有利競爭

已成功輔導超過40家台灣青年設立公司的南京眾創碼頭孵化器創辦人何思穎說，創業者必須掌握中國大陸經濟政策的利基，及補助台灣企業的措施，她建議先往1.5線及2線城市發展，機會較大，另外還要深入了解自己準備經營的企業是否有優勢，並把握住機會。

放下成見 每天都在學習

競衡集團董事長張簡珍則認為，任何企業都要接地氣，了解當地的發展情勢，最重要要改變自己的態度，放下自己原有的成見，而且每天都是種學習，不能單靠朋友或政府協助，要靠自己努力。

麥可將文創園區總經理連泰瑞則說，要徹底瞭解大陸政策，利用好政策才能順水行舟，從事文創也必需接地氣，才能引起情感共鳴，不是單純把自己的產品搬到大陸，須善用台灣的優勢，建立自己在大陸的競爭優勢。

經發局表示，中國大陸與台灣產業各有優勢，中國大陸具備大規模內需市場及製造基礎能量，而台灣具備即時因應市場的產業鏈能力，新北市更是台灣產業鏈最多元且完整的城市，未來將持續深化大陸與新北交流合作，讓兩岸互補合作的效益加速實現。

(中國時報)

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