同學會邀請函 郵差死信活投

2018年07月14日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣苑裡國小1958年畢業的校友，預定籌備舉行畢業1甲子同學會，其中1封通知函寄到苑裡鎮已消失40年的苑西里，資深郵務稽查黃基生發揮「在地通」的功力，成功將信件送達蔡姓校友家中。黃服務郵局37年，已多次將電影《海角七號》劇情搬到現實生活。

苑西里消失40年 難不倒他

擔任苑裡國小畢業60年同學會連絡人的徐清泉表示，1958年自苑裡國小畢業的校友大約有300多人，畢業至今已1甲子，大家都當阿公、阿嬤甚至阿祖了，希望能於今年8月召開籌備會、10月辦理同學會。這次預計通知200名校友參加，邀請函已陸續寄出。

苑裡郵局郵務稽查黃基生，受命投遞其中1封寄到苑裡鎮苑西里給蔡女士的郵件，也是1甲子同窗會的邀請函，然苑裡鎮苑西里行政區早於1978年併入苑北里，當時黃都尚未當郵差，但他以在地通優勢，憑過去30多年的經驗試投郵件。

黃基生很快搜尋到蔡女士住址，昨順利將信件送交收件人。惟蔡女士可能因個人因素，暫未考慮出席同學會，但間接為籌備會與她取得聯繫，他甚感欣慰。徐清泉坦言，部分多年未聯繫的同窗，籌備會仍嘗試「投石問路」，希望更多人出席。

畢業1甲子 召集200校友

黃基生說，從小就在苑裡長大，又擔任37年的郵差穿梭大街小巷，對地方相當熟悉，有時也協助同事投遞疑難郵件，他和同事今年來已試投成功上千封郵件。這已不是他首度把死信活投，多年前也曾有日本飄洋過海寄到苑裡給資深藥劑師的郵件，他鍥而不捨把信交到當時98歲的收件人。還有一封攸關當事人權益郵件，也在他手上完成任務。

(中國時報)