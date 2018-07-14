同學會邀請函 郵差死信活投

資深郵務稽查黃基生，為畢業1甲子同學會通知函試投成功。（陳慶居攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗縣苑裡國小1958年畢業的校友，預定籌備舉行畢業1甲子同學會，其中1封通知函寄到苑裡鎮已消失40年的苑西里，資深郵務稽查黃基生發揮「在地通」的功力，成功將信件送達蔡姓校友家中。黃服務郵局37年，已多次將電影《海角七號》劇情搬到現實生活。

苑西里消失40年 難不倒他

擔任苑裡國小畢業60年同學會連絡人的徐清泉表示，1958年自苑裡國小畢業的校友大約有300多人，畢業至今已1甲子，大家都當阿公、阿嬤甚至阿祖了，希望能於今年8月召開籌備會、10月辦理同學會。這次預計通知200名校友參加，邀請函已陸續寄出。

苑裡郵局郵務稽查黃基生，受命投遞其中1封寄到苑裡鎮苑西里給蔡女士的郵件，也是1甲子同窗會的邀請函，然苑裡鎮苑西里行政區早於1978年併入苑北里，當時黃都尚未當郵差，但他以在地通優勢，憑過去30多年的經驗試投郵件。

黃基生很快搜尋到蔡女士住址，昨順利將信件送交收件人。惟蔡女士可能因個人因素，暫未考慮出席同學會，但間接為籌備會與她取得聯繫，他甚感欣慰。徐清泉坦言，部分多年未聯繫的同窗，籌備會仍嘗試「投石問路」，希望更多人出席。

畢業1甲子 召集200校友

黃基生說，從小就在苑裡長大，又擔任37年的郵差穿梭大街小巷，對地方相當熟悉，有時也協助同事投遞疑難郵件，他和同事今年來已試投成功上千封郵件。這已不是他首度把死信活投，多年前也曾有日本飄洋過海寄到苑裡給資深藥劑師的郵件，他鍥而不捨把信交到當時98歲的收件人。還有一封攸關當事人權益郵件，也在他手上完成任務。

(中國時報)

西進台商論壇 分享淘金祕笈 江啟臣發祭品文 賭萬份雞排

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。