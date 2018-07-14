江啟臣發祭品文 賭萬份雞排

立委江啟臣（右一）對於林佳龍「再贏21萬票」的言論，深深不以為然，還拋出「請吃萬份雞排」論戰。（王文吉翻攝）

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中國時報
／台中報導
林佳龍臉書引用江啟臣的「萬份雞排」祭品文，針對「再贏21萬票」之說，隔空互嗆。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍日前發豪語表示「下屆要像這屆再贏21萬票不是不可能！」對手陣營隨即回擊，盧秀燕競選總部主委江啟臣13日在臉書發祭品文，邀林佳龍對賭，嗆「若林佳龍贏21萬票，我請吃1萬份博士雞排！」一來一往，隔空互嗆。

林佳龍13日一早前往潭子出席動土典禮，針對媒體詢問「再贏21萬票？」他表示，因上次贏21萬票，這4年來原縣區的政績有目共睹，目前維持大幅領先，他與對手都當過立委，各有自己的經營理念，這部分他會更努力。

臉書回擊邀林對賭

林佳龍認為勝券在握，擔任盧秀燕競選主委的立委江啟臣則透過臉書回擊，「霍夫曼的佳龍耍狂嗎？我在這邊公開發祭品文，林佳龍贏21萬票，我請1萬份博士雞排，佳龍，要對賭嗎？」

江啟臣還指出，佳龍也說過空汙是民眾太敏感，前瞻長照執行六都墊底、六都薪資倒數第一、幼托中心虐童頻傳，「這樣能贏21萬票，我真的該請雞排」。

龍揶揄一起發雞排

龍團隊官員隨即笑稱「江啟臣是臥底助選員吧！」林佳龍也透過臉書說，「感謝江委員承諾請吃雞排幫我拉票！更重要的是，我們一起努力，讓台中持續進步！」林佳龍還不忘揶揄「這不是期約賄選吧？到時候可以一起陪發雞排嗎？」

江啟臣再回敬「林佳龍說我是在幫他拉票？神邏輯？」請問佳龍21萬票是怎麼來的？在市民心中是大笑話，看不出來？你落選你發「慰問雞排」，我親自陪你發，這樣好不好？

針對此論戰，盧秀燕表示，林佳龍自我感覺良好，離市民非常遙遠！市民眼睛沒有業障，恐怕是林佳龍的眼睛業障重，忽視自己執政不力、遭市民不滿的事實。

(中國時報)

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