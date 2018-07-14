冷鏈物流中心 急需3公頃地

2018年07月14日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣設蔬菜冷鏈物流中心有譜！農糧署官員10多人日前到雲林縣府研商設置冷鏈物流中心事宜，需2至3公頃土地，今年年底前就可執行計畫。縣府盤點可用土地，因西螺果菜市場附近無公有地，暫不考慮。

西螺果菜市場暫不考慮

即將去職的農糧署長陳建斌12日率10多名部屬到雲林縣府開會，縣長李進勇親自主持，農業處、建設處、地政處等相關局處參與討論。

陳建斌指出，雲林縣設置全國綜合型冷鏈物流中心將可提升農產品質與運輸效率，農委會指示農糧署全力協助設置，只要縣府確定用地的位置，本年度就可執行。

農業處表示，雲林縣希望有一綜合蔬菜及水產品的冷鏈物流中心，周邊同時設置生產專區，褒忠鄉台糖龍巖農場有80至100公頃土地可用。

褒忠龍巖農場占地廣闊

農糧署表示，此一冷鏈專區設置目的是調節產季，用地僅需2至3公頃。縣長李進勇指示，選址牽涉到用地取得、交通運輸、腹地、長期發展性、環境影響評估等諸多因素，將盡速並審慎尋覓最合適地點。

先前呼聲最高的西螺果菜市場，因周邊無公有土地，私人土地取得困難；市場停車場的土地雖寬闊但設置後恐影響交通進出，暫被排除在外。

縣府另考量距離產地較近的二崙鄉自強果菜市場、以及交通便利的斗六石榴班工業區；農糧署則相中縣府提供給台大設置雲林分部的高鐵特定區校地。

農糧署相中台大雲分部

會中決議雲林縣的農漁牧綜合型農產冷鍊物流中心，將具備農產品貯存、預冷、截切加工、包裝處理、冷藏、運轉、配送等功能，若2018年度來不及施設，則詳盡規畫後明年再送件。

(中國時報)