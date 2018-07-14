冷鏈物流中心 急需3公頃地

農糧署長陳建斌（中）即將去職，12日帶領農糧署部屬到雲林縣府開會確認冷鏈物流中心之一將落腳雲林縣，左為縣長李進勇，右為縣府祕書長黃玉霜。（雲林縣政府提供）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣設蔬菜冷鏈物流中心有譜！農糧署官員10多人日前到雲林縣府研商設置冷鏈物流中心事宜，需2至3公頃土地，今年年底前就可執行計畫。縣府盤點可用土地，因西螺果菜市場附近無公有地，暫不考慮。

西螺果菜市場暫不考慮

即將去職的農糧署長陳建斌12日率10多名部屬到雲林縣府開會，縣長李進勇親自主持，農業處、建設處、地政處等相關局處參與討論。

陳建斌指出，雲林縣設置全國綜合型冷鏈物流中心將可提升農產品質與運輸效率，農委會指示農糧署全力協助設置，只要縣府確定用地的位置，本年度就可執行。

農業處表示，雲林縣希望有一綜合蔬菜及水產品的冷鏈物流中心，周邊同時設置生產專區，褒忠鄉台糖龍巖農場有80至100公頃土地可用。

褒忠龍巖農場占地廣闊

農糧署表示，此一冷鏈專區設置目的是調節產季，用地僅需2至3公頃。縣長李進勇指示，選址牽涉到用地取得、交通運輸、腹地、長期發展性、環境影響評估等諸多因素，將盡速並審慎尋覓最合適地點。

先前呼聲最高的西螺果菜市場，因周邊無公有土地，私人土地取得困難；市場停車場的土地雖寬闊但設置後恐影響交通進出，暫被排除在外。

縣府另考量距離產地較近的二崙鄉自強果菜市場、以及交通便利的斗六石榴班工業區；農糧署則相中縣府提供給台大設置雲林分部的高鐵特定區校地。

農糧署相中台大雲分部

會中決議雲林縣的農漁牧綜合型農產冷鍊物流中心，將具備農產品貯存、預冷、截切加工、包裝處理、冷藏、運轉、配送等功能，若2018年度來不及施設，則詳盡規畫後明年再送件。

(中國時報)

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