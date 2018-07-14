屏黨部下周法拍　國民黨籲勿投標

2018年07月14日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

國民黨黨產遭凍結，305名退休黨工領不到退休金，轉向法院聲請查封財產，5月由屏東地院至屏東縣黨部大樓、縣黨部主委及書記長宿舍等3處執行封條張貼，預計7月17日上午進行拍賣程序，地方黨部獲悉後緊急發出聲明，強調黨產處理仍有爭議，呼籲各界不要投標。

大樓宿舍貼上封條

國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕聲明指出，去年2月大量解僱的員工共有719人，經台北市勞動局共7次協商確定，國民黨尚需支付9億7035萬6242元，且經台北地院核定，擬以中投公司民國104年、105年股利及欣裕台公司減資款合計11.39億支付大解人員之資遣費用，無奈黨產會不同意。

這也讓部份退休黨工向法院聲請強制執行拍賣屏東縣黨部及宿舍，對此國民黨已提出行政訴訟。他無奈的說，面對執政黨鬥爭、清算行為，國民黨將於釋憲及行政訴訟勝訴後，依法要求返還被拍賣的財產，所以拍定人未來勢必面臨一連串訴訟糾紛。

得標日後恐有糾紛

且目前拍賣的不動產皆訂有使用租賃合約，依法令「買賣不破租賃」原則，未來拍得者一則不能使用，再則與承租人恐有合約糾紛，所以呼籲外界不要進行投標，以免日後增生無謂法律糾紛。

縣黨部主委廖婉汝也多次強調，不當黨產部分在扁政府已繳還，如今黨產會執意凍結國民黨帳戶，使得積欠黨工的薪資無法如期發放，中央黨部不斷要求與黨產會開庭，期望透過訴訟解封財產，但這段時間一直被晾在一旁，這種強硬手段跟追殺沒兩樣。

(中國時報)