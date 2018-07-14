直通台65 五股交流道塞車有解

2018年07月14日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

五股交流道塞車有解！新北市交通局研擬於國道一號五股交流道新增高架匝道直通台65線快速道路，以大幅紓緩平面道路車流，13日中央與地方達成共識，待下周審議通過，將同步啟動規畫設計、環差、用地取得等後續作業，由中央負擔6.4億、新北市負擔4.6億，最快可望在2020年動工。

國道1號五股交流道連接五股新五路、台65、64快速道路，匯集五股、泰山、新莊、蘆洲、八里及部分三重、北市、板橋、土城等車流，終日塞車嚴重，尖峰時段平均時速不到10公里，匝道車流甚至回堵2公里，讓用路人苦不堪言。

立委林淑芬、吳秉叡、呂孫綾、蘇巧慧13日邀請行政院政務委員吳澤成、交通部高公局、新北市交通局共同會勘，盼加速推動五股交流道改善工程。

新北市交通局去年5月完成「國道1號五股交流道改善工程─增設北出及北入匝道工程」可行性研究報告，規畫在台65線五股端出口以高架銜接國1北上入口匝道，國1北上出口匝道也以高架跨越楓江路銜接新五路，減少車輛在平面道路新五路、楓江路口匯流。

吳澤成表示，目前交通部正在辦理審查作業，待下周經可行性研究審議委員會通過後，陳報行政院預計核定，由高公局加速辦理規畫設計、環境影響差異分析等後續作業，改善工程預算約11億，興建費用6.4億將由交通部負擔，新北市政府則負責統籌拓寬新五路及用地的取得費用4.6億。

高公局承諾，規畫設計及環差將同步進行，將時程縮短為1年半，待新北市配合後續用地徵收及編列相關預算，最快可望2020年動工。

新北市交通局綜合規劃科長林昭賢說，五股交流道高架化後預計可節省約20分鐘車行時間；國1北上出口匝道車流，也因減少行經新五路、楓江路口，節省停等號誌時間，行車速率可從時速10公里提升為時速24公里，節省約5分鐘行車時間。

立委林淑芬、吳秉叡、呂孫綾與蘇巧慧也要求交通部盡速通過可行性報告，於今年底前完成報行政院核定程序，新北市府則應於2019年編列拓寬新五路及用地取得經費，以利改善工程如期動工。

(中國時報)