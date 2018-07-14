老枝新葉大車拚 多人搶3席

2018年07月14日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員選舉中西區（第十選區）應選3席，民進黨及國民黨各提名2人，時代力量提名李國禎首度加入地方民代選戰，另曾任國民黨中常委的柯貞竹也動作頻頻。尋求連任的民進黨江肇國上屆才嶄露頭角；國民黨老將張宏年改由兒子張彥彤出征，多人大車拚，是否撼動原本2綠1藍態勢，仍待觀察。

中西區上屆議員獲選3席為民進黨黃國書、江肇國及國民黨張宏年，黃因更上一層樓選上立委，目前僅藍綠各1席。民進黨這屆提名江肇國及黃國書服務處執行長黃守達，民進黨台中市黨部主委何明杰說，江的問政及服務表現可圈可點；黃的學經歷及能力優秀，肯拚又有黃國書力挺，有信心2人可全壘打，至於「小綠」李國禎則給予祝福。

國民黨提名張彥彤及公平里里長陳駿霖，國民黨台中市黨部主委陳明振說，張彥彤延續地方長期耕耘實力，而陳擔任里長服務基層蓄勢待發，國民黨有「坐一望二」實力，趁勢力拼，希望拿下第2席。至於柯貞竹因對外選舉動作，已遭中央黨部核定停權2年，若違紀登記參選，恐面臨開除黨籍處分。

時代力量提名的李國禎，曾任黃國書服務處主任及2屆吉龍里里長，在中西區耕耘多年。他說，盼在藍綠之外，再闢表達民意管道，他需靠自己一步一腳印耕耘，希望能在議會爭取為基層發聲的機會。

(中國時報)