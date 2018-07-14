帥氣女司機開公車 獲優良駕駛

帥氣女司機吳佩真，今年獲選優良駕駛，是嘉縣公車處目前最年輕的女駕駛。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣人口老化嚴重且幅員遼闊，偏遠地區居民就醫、購物皆須仰賴公車，為提供更安全舒適的乘車空間，公車處今年新購10輛「復康公車」，13日舉辦「摩登嘉義 觀光公車」啟用典禮，並表揚 10名優良駕駛，34歲吳佩真一頭帥氣短髮，是公車處最年輕的優良女駕駛。

從事駕訓班教練長達8年的吳佩真，直言受少子化影響，導致駕訓考照市場縮小，加上新制實施道路駕駛，降低不少民眾考照意願，收入經常有大小月之分，相當不穩定，有時還得「吃老本」。因10年前曾考取大客車駕駛執照，決定轉任公車司機，儘管得重新學習，且「載客人壓力大」，但她仍努力適應，在無任何肇事及投訴紀錄下，榮獲優良駕駛。

吳佩真透露，不少長輩一上車看見朋友，特別開心，常會忘了自己還沒坐在位置上，她若大聲提醒還可能被誤解，只能多點耐心「請他們坐好」。但久而久之，她也與固定搭乘的長輩成為好朋友，有時長輩還會送上自家種的蔬果，把她「當親人照顧」，人情味十足。

縣長張花冠指出，這10輛全新打造、造價4200萬元的觀光公車，除無障礙設施及清楚標示博愛座外，車機系統包括司機播報、站名播報、路線顯示及多卡通電子票証系統等，監控系統包含8具車內及車外攝影機，並配備高級音響影音系統，另為維護女性朋友安全，每輛大巴都裝設有6個性騷擾防制鈴。

(中國時報)

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