退伍免驚嘸頭路 新北推役後職訓

2018年07月14日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

退伍免驚找不到頭路！新北市民政局與勞工局合作推出退役待業青年職訓及證照專班，從室內配線、電子商務到創意行銷，學員最高可節省近7000元學費，透過長時數的訓練，讓學員能夠學到扎實的實務技能，順利進入職場。

民政局與勞工局去年推出「役前職訓」課程，提供等待入伍役男學習一技之長，民政局長江俊霆說，許多役男反映役前職訓熱門課程報不上，經評估後，將整個服務擴大為役前職訓、役中求職講座、屆退就博會，到退伍職前訓練，讓役男役前、役後都有機會參與職訓，順利投入職場。

兵役勤管科長賴小萍指出，新北市職業訓練中心，根據就業市場的趨勢與缺工情況，規畫「證照輔導班」及「職前訓練班」2類課程，證照輔導班開設網路架設就業訓練班，針對證照考試學科及術科設計課程內容，上課時數約49小時，7月30日開課。

職前訓練課程則有室內配線基礎培訓、電子商務創意行銷及異國創意料理、西餐烹調培訓等3種職訓專班，8月1日起陸續開課，課程時數約184小時至200小時，絕對扎實。另還有建築製圖應用、電腦軟體應用、網頁設計、照顧服務員及起重機等班別陸續開課。

每門課程結訓前，就服處將邀請相關廠商入班徵才或推薦職缺資訊，賴小萍說，目前網路架設業初入行起薪約2萬5000元，室內配線業約2萬6000元，電子商務業約2萬7000元，西餐料理業則約2萬4000元左右。

民政局指出，役前職訓課程結訓後，職訓中心也會輔導役男參加國家證照考試，民政局也會優先安排入營時間，讓役男充分利用時間培養第二專長，增加職場競爭力。

(中國時報)