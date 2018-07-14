虎尾殺出雙陳 混戰雙丁

2018年07月14日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林水利會機要祕書陳威成。（許素惠攝）

國民黨籍虎尾鎮民代表會主席丁學忠。（許素惠攝）

民進黨籍前雲林縣議員林新丁。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮長選情瞬息萬變，原本是現任虎尾鎮代表會主席丁學忠與民進黨提名的前縣議員林新丁「雙丁」對決，不料，雲林農田水利會機要祕書陳威成不滿國民黨未提名，決定以無黨籍身分參選，而虎尾鎮公所課員陳獻堂也投入戰局，選局錯綜複雜。

虎尾是雲林縣的心臟，也是雲林第二大票倉，藍綠得票數多寡，對雲林縣長選情洞見觀瞻，深具指標性意義，其間都能見到國民黨縣長提名人立委張麗善、尋求連任的現任縣長李進勇介入的斑斑鑿痕。

藍營部分原有丁學忠及陳威成表態參選，兩人同屬張派陣營，為免派系分裂，張麗善居間協調，陳威成為顧及大局退選成全丁，轉戰代表欲問鼎鎮代會主席，不料，近日回心轉意仍屬意選鎮長。

陳威成指出，他是國民黨員，要顧全的是黨的縣長及鎮長提名人，既然黨未提名鎮長人選，他因此已無顧忌，將以無黨籍身分參選。

陳獻堂打著要延續現任鎮長林文彬的執政理念參選，不過，身為雲林縣公務人員協會常務監事的他，被認為政治光譜較偏藍色，預料較能吸引到軍公教的票。

即使李進勇對民進黨提名林新丁參選虎尾鎮長有意見，但是隨著該黨祕書長洪耀福日前為林披上競選綵帶，無異宣告該黨虎尾鎮長人選底定。

深耕基層的丁學忠有國民黨及張派力挺，看好度領先，而林新丁則陷於黨內對其形象的歧見風暴中，選情艱困，然而「雙陳」投入打亂原本相對單純的「雙丁」戰局，丁學忠與林新丁的優劣勢因而拉近不少，藍營如何繼續持盈保泰，端視能否在選前整合成功。

(中國時報)