康裕成辦峰會 日議員比讚

2018年07月14日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

甫落幕的台日交流高峰會共323名日本議員來台，打破大會紀錄，幕後推手高市議長康裕成籌備1年，苦思讓活動融入高雄特色，流程更是嚴謹，就連細膩接待著稱的和歌山議會離台前也豎大拇指，讚美高市議會「比日本人更像日本人」。

康裕成力促台日交流，去年第3屆台日交流高峰會在熊本，她花1星期背稿，全程日語致詞令日本議員印象深刻；當時日方屬意由台灣接辦，康裕成在駐日代表謝長廷勸進下，考慮半分鐘就決定接下重任，「於是展開一整年人仰馬翻的日子！」

首辦台日交流高峰會，高市議會總動員，最後1個月每2天開1次會，絞盡腦汁融入高雄特色，簽約用筆為在地SKB鋼筆，點心攤供應珍珠奶茶、芒果雪花冰、得意中華滷味、香蕉米乖乖，名古屋友台議員聯盟會長藤田和秀每樣都吃，抱著肚子直喊撐。

日本人個性嚴謹，康裕成前年率隊訪熊本，30多位日本議員陪同晚宴，席間竟沒人先離開，事後得知隔周就是當地選舉日，禮數十足震驚高雄議員；這次高市議員分組陪走行程，也讓日方見識南台灣的熱情。

康裕成說，日本地方議員都是一方之霸，不甩國家政策也較不受政黨約束，「比國會議員敢講」，因此更能突破外交困境，此次高市議會安排接待下足苦心，年輕議員對年輕議員，盼傳承友好關係，讓台日交流世代接棒。

(中國時報)