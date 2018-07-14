市議員第8選區 8搶5戰火濃

國民黨新北市議員陳儀君（中）近年來推動參與式預算，獲得不少民眾好評。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市第8選區包括新店、深坑、坪林、石碇及烏來等5區，現任市議員陳儀君、劉哲彰、陳永福、廖筱清、金中玉均尋求連任，5位老將基本盤穩定，但卻面臨時代力量曾柏瑜及前洪秀柱辦公室「青秀柱講團」成員唐慧琳及樹黨吳柏瑋挑戰，形成8搶5局面。

現任5席中藍綠各2席、無黨籍1席，國民黨市議員陳儀君、劉哲彰基層實力雄厚，陳儀君曾任市民代表、前縣議員陳一郎之女，基層實力不容小覷，近年來舉辦參與式預算，將議員建議款開放給市民提案，市民自己決定預算怎麼用，成功創造話題。

劉哲彰為前立委劉盛良之子，曾代理過石碇鄉長，組織動員能力不差，另外，近年來著重於香魚放流、馬拉松等活動，獲得不少年輕人喜愛。

民進黨陳永福歷任6屆議員，連任呼聲高，他勤跑基層著重於深坑、坪林、石碇及烏來等偏鄉，他任內續追捷運木柵動物園線延伸至南宜高速公路石碇休息區，解決深坑、石碇、平溪、坪林、宜蘭居民轉運問題，獲得不少鄉親愛戴；廖筱清則是從永和轉戰新店成功，今年將持續爭取選民支持。

現任無黨籍市議員金中玉曾任市民代表、3屆縣議員，曾是國民黨籍，近年來都以無黨籍身分勤跑基層，擁有不少軍眷票源。

5席現任市議員各擁山頭、實力雄厚，但今年要面臨時代力量曾柏瑜及前洪秀柱辦公室「青秀柱講團」成員唐慧琳及樹黨吳柏瑋的挑戰。

3名新人頻頻過臉書、網路發聲，對於現有選情造成不少衝擊，地方人士預估，儘管大環境對藍營有利，但新人爭出頭，對老將已產生威脅，8搶5局面今年選情格外激烈。

(中國時報)

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