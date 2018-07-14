3對雙胞胎 同錄取中一中

2018年07月14日 04:11 中國時報 林欣儀 、 廖肇祥 ／綜合報導 ／綜合報導

中投區高中職13日辦理新生入學報到，台中一中今年共有3對雙胞胎同時錄取，上午相偕報到。其中，彭鈞道、彭鈞達分別以110、111點錄取一中，如願當爸爸的學弟：另名新生陳群穎從小在大陸念書，參加會考錄取一中，決定返台升學。

中一中校長陳木柱贈送「揚帆千里，始於足下」紀念品鼓勵學生。他指出，今年核定招生名額918人，加上原住民、身心障礙等外加名額，預計報到新生達960名。以免試入學招生的883人來說，有760人為台中市民、占86％，較往年略增加。

今年新生中，彭鈞道、彭鈞達是同卵雙胞胎，兩人在學長爸爸陪同下報到，他們說，從小只有國小一、二年級不同班，課業都彼此相互討論，國中時還曾組隊參加數學競賽，哥哥代數好、弟弟擅長幾何，可相互配合答題。

另對雙胞胎陳弘哲、陳弘倫也是同卵雙生，他們說，小學都不同班、國中則同班，兩者各有好處，課業可相互補強，兩人未來都希望當醫生，希望3年後再一起考取中國醫藥大學圓夢。施皇宇、施皇安兄弟是異卵雙胞胎，因哥哥個性較穩重、弟弟愛玩，兩人會配合一起念書。

南投縣暨大附中的新生報到十分踴躍，千人的大禮堂擠得水洩不通，今年暨大附中透過各種招生管道，招收新生人數共425人，其中有77位學生成績可錄取台中市明星高中，最高入學點數達97點，校方還準備了光明燈小禮物，祝福學生入學路一片光明。

(中國時報)