彭福活動中心啟用 朱籲阿公做志工

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中國時報
/新北報導

新北市長朱立倫對在新加坡推銷新北市老人共餐、銀髮族俱樂部等成績深感滿意，唯一覺得不足之處就是「阿公越老越嘸聲」，他13日在彭福活動中心啟用時呼籲志工阿嬤們「要請阿公出來做志工」，獲得如雷掌聲。

樹林彭厝地區7里人口密集，原有的彭厝、大同2間活動中心使用率很高，市府將森美社區建商回饋空間改建為活動中心並於昨日正式啟用，讓長輩多一個可以聚會話家常的地方。

朱立倫致詞時表示，看到現場很多阿嬤志工神采奕奕，他很感動，這次在新加坡和歐美國家談到新北市最偉大的事，就是透過民間社團力量共同參與，讓老人共餐、銀髮俱樂部等活動獲得成功。

朱立倫說，像老人配老花眼鏡政策，目前已有7萬名長輩配戴，但一開始不少眼鏡行興趣缺缺，後來市府在配合眼鏡行門口貼上大大的「愛心眼鏡行」貼紙，最後成功吸引全市超過200家眼鏡行共同投入；當初推動「幸福保衛站」，也是透過類似方法讓全新北市超過2000家超商願意配合。

朱立倫強調，政策要成功，必須結合民間力量共同參與，像他在新加坡談到新北市老人共餐、志工服務雖然成效斐然，但唯一不足之處就是「阿公參與不夠」。8年前的比例，100個志工裡只有10個阿公，現在阿公參與比例雖提升到四分之一，差距還是很大。所以現在要社會局舉辦活動，請阿公們出來做志工。

民政局指出，彭福市民活動中心參考里民希望有個跳舞空間的意見，在三面牆上裝上大鏡子並裝設扶手，採光好、場地寬敞，可以媲美專業級舞蹈教室，未來也將開設多元課程，充分發揮效用。

(中國時報)

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