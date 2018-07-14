超萌蜜袋鼯 男大生心頭肉

源自於澳洲、新幾內亞的蜜袋鼯，嬌小的身軀還有著一雙水汪汪的大眼睛，讓人看一眼就印象深刻。（洪景星提供）

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中國時報
／宜蘭報導

源自於澳洲、新幾內亞的蜜袋鼯，嬌小的身軀還有著一雙水汪汪的大眼睛，讓人看一眼就印象深刻，想要帶回家好好呵護，就讀宜蘭大學的洪景星養了一對母女蜜袋鼯，還取了逗趣的名字叫「皮蛋」、「豆腐」，2隻蜜袋鼯可說是洪同學的心頭肉，他笑說，現在沒有交女朋友也沒關係，因為有這2隻小寵物陪伴就夠了。

一對母女 皮蛋配豆腐

洪景星說，先前看到蜜袋鼯的介紹就覺得很可愛、很想養，考上大學後發現學姐因為要畢業了，想轉託別人飼養，得知後趕緊接手領養。

他指出，這對母女蜜袋鼯媽媽叫「皮蛋」、女兒叫「豆腐」，合起來就是「皮蛋豆腐」；蜜袋鼯吃的東西相當廣泛，水果、燕麥片是牠們喜歡的食物，過去曾養麵包蟲餵食，但發現飼養麵包蟲的速度實在跟不上蜜袋鼯吃的速度，還是用買的比較方便。

洪景星還說，「皮蛋」跟「豆腐」膽子很小，緊張害怕時就會在籠子裡撒尿，記得有一次2隻蜜袋鼯在籠子裡跳來跳去，行為很焦躁，他一邊設法安撫一邊覺得奇怪，沒想到隨後就發生了地震，讓人不禁對動物的直覺更好奇。

有寵相伴 沒女友無妨

他表示，用心照顧就會得到相對回報，「皮蛋」跟「豆腐」剛領養回家時對人相當有戒心，不時會抓咬主人，連摸都摸不得，經過1年多培養感情，現在已經可以捧在手上逗弄，希望以後可以進一步讓2隻小寶貝放心地在自己身上爬來爬去，盡情地玩耍。

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(中國時報)

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