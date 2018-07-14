鹿鳴堂拆不拆 將重啟文資審議

2018年07月14日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台大鹿鳴堂原訂7月11日拆除，有校友發起搶救，找出新事證重新提報鑑定古蹟，北市文化局13日進行諮詢會，文資委員認為鹿鳴堂前身「僑光堂」時期，見證不少僑生和僑胞活動，當年除了中山堂，僑光堂更是北市少數重要事件的集會空間，肯定具有新事證要件，決議重啟文資審議。

鹿鳴堂原名僑光堂，不但是僑務委員會所建的大型僑生活動中心，更是台大校內罕見仿中國式建物，始建於1967年，為每年雙十國慶接待歸國僑胞的主要場所，直至1996年僑委會遷出，台大校方收回使用，經整修後引據《詩經．小雅》鹿鳴篇，取其迎賓之意更名為「鹿鳴堂」。

搶救鹿鳴堂陣線成員林怡君昨指出，團隊從文化部國家資料庫搜尋226張老照片發現，僑光堂曾舉行台灣有史以來第一屆全國書展，後來發展成台北國際書展，這裡甚至見證中華民國第一次修憲。

「中華民國僑胞回來的一個家！」曾任僑生活動中心副主任的董鵬程說，當年台北除了中山堂外，幾乎沒有活動場地，僑光堂也就成為第二大會場，因為有了僑光堂，華僑回台灣都往僑光堂跑。

台大校方代表說，鹿鳴堂本來就是會場，舉辦活動是必然的，將來改建會完整測繪建物並拍攝影片紀錄，提報人提出的很多都是活動並不屬於新事證。

文資委員討論後指出，委員認為建築特色、建築師不具新事證，但僑生、僑胞在僑光堂活動有公共性以及重要事件的集合空間，屬新事證，依程序將通知台大把鹿鳴堂列為暫定古蹟，待文資審議重啟再進行價值辯論，但不代表現在就是給予身分。

隨後台大發表聲明，考慮鹿鳴堂保存成本與效益，規畫以戶外大階梯連結地面廣場，塑造表演互動和休憩空間，能創造更多未來，歷史記憶可透過紀念文字或影像流傳，將比空蕩禮堂來得深刻。

(中國時報)