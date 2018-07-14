紅伶鸚鵡高人氣 陪校長巡堂

2018年07月14日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市溪山國小明星寵物紅伶鸚鵡Apple，前年跟隨校長施春明來到學校，不僅鮮豔羽毛吸睛，更不畏懼與人互動，甚至會自動爬到師生、學生及家長肩膀上，可愛模樣瞬間成為校園明星，常常會有粉絲慕名而來，展現Apple高人氣。

談起Apple的由來，施春明說，5年前還任職興隆國小總務主任時，有天1隻鸚鵡突然飛進教室，學生撿到通知總務處，因此特別買籠子養在總務處，學生下課都聚集在總務處與鸚鵡玩，經過1個月，飼主到學校認領回鸚鵡讓學生很失望。

施春明為了不要讓學生失望，特地跑去鳥街買1隻一模一樣的鸚鵡回來養，學生也都沒發現換了不一樣的鸚鵡，前年調任溪山國小就把Apple一起帶去，養在校長室裡，深受學生和家長喜愛。

5歲紅伶鸚鵡Apple，平時會站在施春明肩膀陪同一起巡堂，模樣超萌而且個性溫和、會認主人，不會飛走或亂跑讓施春明很放心，校園各角落常可看見Apple身影，Apple不時還會說簡單的詞彙，像謝謝、您好與人互動。

施春明說，有些小朋友剛開始接觸鸚鵡內心會有些害怕，經過長期相處逐漸產生感情，現在學生幾乎都跟Apple打成一片，就像學校的一分子，成為最好的自然生態教育教材，未來校方還計畫推出專屬貼圖，讓大家認識校園高人氣明星。

(中國時報)