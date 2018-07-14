羅東藝穗節 簡文秀返鄉演出

2018年07月14日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

2018羅東藝穗節將在14日晚上7時在羅東中山公園登場，今年的卡司陣容相當讓人期待，除了邀請國際知名表演團隊，身為羅東人的知名聲樂家簡文秀也將返鄉登台獻唱。羅東鎮長林姿妙表示，希望將在地文化結合國際藝術重新展現，將大羅東的文化藝術、活力風貌展現於世界。

今年羅東藝穗節由「日本盛岡青年」打頭陣，「愛舞民族舞團」推出全新編創藝穗舞碼「夢想起飛、飛躍希望」，仲夏藝穗節開幕大戲則邀請首度來宜蘭、多次榮獲國際獎項肯定的拉脫維亞Under Water Bubble Show泡泡秀，要帶領群眾一起進入水底的奇幻旅程，融合戲劇、啞劇、雜技等多樣表演，無任何語言，純以視覺、聽覺的感官搭配趣味十足的互動。

鎮公所另邀請享譽國際的聲樂家簡文秀登台演唱，簡文秀羅東出生，從小就展現唱歌才華，她笑說自己已經等了好久，今年終於等到公所邀約，雖然從事音樂工作可能錢賺得不多，但主要是想傳達回饋貢獻社會每一個行業都可以，希望能給年輕人鼓勵。

簡文秀還說，父親曾任職羅東鎮公所里幹事，她也如同受到鎮公所栽培，因此想要將最好的才華回饋給故鄉及華人社會，這也是第一次在羅東鎮正式登台演唱，精心準備「綠島小夜曲」，這首是她在8歲時參加歌唱比賽的得獎歌曲。

林姿妙指出，「羅東藝穗節夢想藝起飛」是羅東接軌國際的藝術饗宴活動，歷經將近1年籌畫，期間不斷檢討，期許將在地文化結合國際藝術重新展現，將大羅東的文化藝術、活力風貌展現於世界，希望民眾盡情參與公所準備的每一場藝術饗宴，以及一幕幕無限精彩的藝術旅程，讓羅東的熱情與文化創意「藝起飛、異起飛、憶起飛」。

(中國時報)