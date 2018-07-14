大學校舍不足 北市府釋出公宅

2018年07月14日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府認定文化大學大群館違規做為寄宿住宅，文大確定與所有權人又昱企業公司解約，文大學務長方元沂13日出席「北市大專院校學生宿舍專案小組」會議時表示，雙方預計下周解約，現居住學生已安置到其他宿舍，一切會以保障學生住宿權益為優先考量。

大群館原提供420個床位給學生住宿，因違反土地使用分區遭北市都發局認定違法，限期2個月改善，外界關注大群館若解約學生該何去何從？方元沂說，現居及抽中宿舍學生已安排到另處住宿，但因大群館解約衍生宿舍不足問題，希望北市府、教育部出面協助。

北市府昨邀集教育部、轄內26所大專院校開會討論，市府宣布釋出北投區士北科專案住宅及文山區興隆二區公宅共58戶、340床做為學生住宿實驗計畫開放申請，各校須研擬經營管理及公益回饋計畫參與評選，一方面協助學生住宿問題，同時把大專院校資源導入社區。

因應大專院校9月中開學，市府預計7月底公告學生住宿實驗計畫甄選辦法，8月底前優先開放士北科專案住宅給予管理學校，興隆二區公宅則要等到11月底開放，租期將比照公宅最長6年。

台灣科技大學校長廖慶榮說，學生住宿問題嚴重，導致很多中南部學生放棄到北部念書，甚至外籍生因此不來，現有措施遠遠無法滿足一所學校需求；方元沂建議整合閒置校舍改為學生宿舍使用，快速改善宿舍不足問題。

(中國時報)