吳音寧扔炸彈 柯P剉咧等

台北農產運銷公司總經理吳音寧13日陪同台北市議員視察果菜批發市場蔬果供貨及價格。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市議會施政報告下周登場，市府發函要求北農總經理吳音寧列席，不過，吳音寧13日表明依規定她不再出席備詢，市議員鍾小平則揚言「市府預算別想過！」，市長柯文哲更直呼：「議員沒辦法整她就會整我們！」

議會財建委員會召集人鍾小平昨赴第一果菜市場視察，吳音寧、產發局長林崇傑、市場處長許玄謀均陪同，由於適逢議會開議，吳音寧直言，這會期依《台北市政府投資事業管理監督自治條例》規範不出席備詢，只參加委員會專案報告，此話一出，遭鍾小平狠嗆「產發局、市場處預算別想過」，強調議會是監督並非要惡搞北農。

議員放話 預算別想過

許玄謀解釋，自治條例並非針對吳音寧，農產、畜產、漁產、花卉等4大公司都有發文通知，因議員關心才建議吳音寧列席待命，怕吳不知道開議因此發函通知，至於北農有公司的考量，予以尊重。

不過，柯文哲坦言，北市府又有炸彈了，議員沒辦法整吳音寧就會整市府，所以他也覺得很頭痛，依法吳可以不用來，但就會讓大家很痛苦。

北農表示，北市府僅持股22.76％，吳音寧也非市府股權代表，市府卻要求吳在開議期間「待命列席」，不管要求備詢或旁聽皆不適宜。

殘菜處理 簽約3社福

吳音寧說，歷屆北農總經理中僅有她與韓國瑜備詢，韓是自己有意願要去，她是不知道有這樣的規範，希望以後能遵循法規。

曾任4大公司董座的人士分析，雖然依法可不必備詢，但就情理方面，4大公司與全台農民、消費者息息相關，實質管理者理應出席說明，然而柯市府現在明著將吳當成擋箭牌，恐再度讓北農深陷政治風暴，現階段吳於情於理不出席都是正確考量。

此外，為了避免先前殘菜風波重演，吳音寧指出，已核定殘菜處理要點，規畫與食物銀行、社福團體簽訂合作意向書，將偶發性產銷失衡、賣相較差的蔬菜贈予弱勢團體，有3家社福團體簽約，也向北市社會局盛食平台洽談合作方式。

(中國時報)

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