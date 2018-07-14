回應和平訊號 實現蔡習會

2018年07月14日 04:10 中國時報 主筆室

大陸國家主席習近平和國民黨前主席連戰第4度會晤，習近平直指當前兩岸關係和平發展情勢嚴峻複雜，令人憂心，但「兩岸和平發展、和平統一」的歷史航船一定會駛向勝利彼岸，展現高度的民族自信。相較近來獨派勢力坐大、大陸武統論高漲，兩岸官方陷入言詞較勁的對立氣氛，北京當局有意透過「連習會」重申「和平統一」主調不變，達到降溫的效應。對照日前《人民日報》罕見發布「三評浮誇自大文風」系列評論自我批判，都透露北京面對全球發展模式競爭的自我更新之意。

兩岸關係因政治紛歧未解決，又受到美、中激烈角力的波及，雙方都升高對抗姿態。大陸出現各類激進論述，認為美中走向攤牌、兩岸和統無望。大陸商務部要求外商改變台灣標示，必須加註中國，國台辦也嚴詞勸告民進黨政府不要附和美國打「台灣牌」。民進黨政府則宣稱「中國大陸霸權野心危及全球民主自由價值，國際社會應聯手制約。」

但習近平在此次會談中對兩岸和平統一大勢展現了高度自信。他雖然開門見山直指「和平發展情勢嚴峻複雜」，暗示台海和平受到威脅，這是對近來獨派推動的涉獨公投，及蔡政府政策走向偏離維持現狀承諾，朝一邊一國滑落的憂心。但他更堅定地表示，民心所向、勢不可擋，將繼續堅持兩岸和平發展與和平統一。

習近平一向堅持兩岸和平發展、以擴大交流促進彼此的心靈融一，而非訴諸統獨情緒的激化與對決。儘管泛綠營長期抹紅兩岸交流平台和人士，習近平對連戰推動兩岸交流、促進兩岸和平發展大勢的肯定，不但反擊了綠營的反中宣傳，也可以對泛藍發揮引導效應。近來陸客銳減，苦撐待變的台灣觀光業和產品嚴重滯銷的農漁業都出現抗議聲浪，對蔡政府造成強烈的政治壓力。不論是馬政府時期的讓利政策或目前北京全力推動的惠台政策，積蓄的影響力早已進入台灣中南部基層。連習會再次彰顯兩岸回到和平交流的正軌不但刻不容緩、而且符合兩岸最大利益。

近來大陸反獨、反美的民族意識高漲，對台獨界定的尺度更嚴、警覺更高、敵意更強。蔡總統雖然希望兩岸能維持現狀，卻在黨內派系和一邊一國台獨勢力的壓力下，已朝向「去中國化」也是不爭的事實。對岸為加大反制台獨的力道，軍事威嚇和外交壓迫接踵而來，造成大陸充斥各類訴諸武統對抗的浮誇文章。

《人民日報》接連發布三評「浮誇自大文風」直斥各式「哭暈體」、「跪求體」等浮誇驕橫的劣質惡風，顯見北京當局不願反西方民粹勢力升高，激化民族主義不但無助贏得美中制度之爭，更可能顛覆公眾認知、極化國民心態，毫無裨益可言。北京也希望兩岸關係能回到和平發展的軌道上，因為兩岸交流累積的龐大經濟協作機制與宗教、商旅、文化各級產業的廣大交流，已形成無法分割的大母體，這個母體就是習近平口中的民族復興和時代的潮流，兩岸都無法置身事外。

遺憾的是，泛綠營對此次連習會多半抱持疑慮和否定，陸委會呼籲大陸不應藉機刻意作政治操作，分化對立；期待連戰正視國家整體利益與社會觀感。也有綠媒直接批判連戰甘於受對岸利用。但連戰發表兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」、「為人民謀幸福，為萬世開太平」、共策「交流合作互利，增進兩岸融合」、「促進民權民生，振興中華民族」等4項倡議，完全沒有失去立場，反而對比出泛綠認知的偏差與狹隘。

蔡總統雖接連重批「中國」，仍不忘呼籲和習近平會晤，希望將衝突節制在可控制的範圍內，即使兩岸目前互信基礎不足，「蔡習會」遭國台辦質疑，然而兩岸當局都不應繼續採取刺激彼此敵意上升的談話，否則在美中激烈角力下，國台辦雖然呼籲兩岸共同反對美國打台灣牌，問題是民進黨認為大陸沒有改變迫統，官方接觸中斷，當然只能靠向美國；反之，大陸同樣受限於兩岸僵局，也只能重返對台讓利的老路，成效勢必受限。

兩岸關係已到非務實調整不可的地步，當下，大陸媒體能夠及時自我批判、抑止不當文風，展現自我更新的心胸與能力。反觀綠色媒體長期沉醉於逢中必反，不能面對世局的劇烈變化，實在應該反省檢討。

兩年多來兩岸關係迭起波濤，雙方都被迫採取最不利於兩岸關係穩定和長期發展的負面措施，習近平既已傳遞和平的訊號，民進黨應向對岸傳達新的務實走向，蔡總統應強力整合綠營、讓對岸感受誠意，蔡習會才有可能實現。

(中國時報)