馬英九之怒

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中國時報
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台北地檢署起訴前總統馬英九處理三中案涉嫌賤賣黨產，起訴書充滿火氣，描述馬「機關算盡」；馬英九13日回敬千字聲明，措詞嚴厲指控北檢「為特定政黨服務」。北檢是天下第一地檢署，馬曾任法務部長，雙方論戰卻是政治語言，顯見司法獨立只是空談。

馬英九指稱的特定政黨自是民進黨。馬會如此憤怒可以理解，因北檢帶著衝天怒火起訴馬英九，起訴書用字遣詞充滿偏見、情緒性用語，包括指控馬「飾詞狡辯」、「臨訟演練避罪遁詞」等推定有罪論述。

《刑事訴訟法》規定，對被告有利或不利事證，檢察官都應注意並調查。北檢偵辦三中案顯然早把這條文拋諸腦後，擺明只想定馬英九的罪，對之前特偵組查無不法事證等有利馬英九證據，刻意忽略不提。

北檢梭哈式地起訴馬違反《證券交易法》等重罪，只要定罪本刑3年以上。也就是馬這次要平反官司，只有「有罪」與「無罪」兩個選項，因只要有罪定讞就得入監服刑，而這也是綠深期待的結果，以平撫他們對前總統陳水扁被判貪汙入監之怨懟。

馬英九必感受到這股氛圍，因此親上火線回擊。巧合的是，馬上午大動肝火批北檢為民進黨服務，下午北檢簽結馬所涉大巨蛋圖利案，還聲明絕對沒有故意挑時間。

由於北檢先前已依圖利罪起訴馬任台北市長時的財政局長李述德，現突以暫時查無證據證明馬涉圖利，將兩人所為切割，簽結馬英九涉案部分，頗出乎外界預料。

13日也是馬英九68歲生日，馬或許就把北檢簽結大巨蛋圖利案當作生日蛋糕賀禮。此刻馬該做的功課是補強三中案對己有利證據，讓司法回歸司法，不必浪費口舌之爭！

(中國時報)

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