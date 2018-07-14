2018年07月14日 04:10 中國時報 周天瑋

中美貿易戰開打，大陸的評論調門卻趨於理性，是一個好的跡象。對於中國國家主席習近平而言，首先當然必須檢視中國是不是有足夠的能力與美國挺身一鬥。如果估計能鬥，便要考慮鬥而不破，從容收場，因為美國顯然更具實力。再退而求其次，北京應當研判如何臨之不驚、加之不怒，不可自亂陣腳。

我認為，北京所要慎重參考的，或許是社會主義大家庭的一個前例。恰好在1918年，也就是整整一個世紀前的蘇聯，列寧曾面臨極為艱難的抉擇，其輾轉反側絕不下於今天的習近平。在當時的第一次世界大戰背景下，列寧面對耀武揚威的德意志帝國，他必須評估是否接受德國提出的種種苛刻的和平條件。莫斯科的冬末春初，蘇共中央存在著極大的主戰聲浪，可列寧反覆折衝、堅持讓步，最後終於與德國簽署《布列斯特和約》，結束了戰爭。

列寧究竟是怎麼思考的？列寧冷靜地體認到當時蘇聯革命剛剛成功，百廢待舉，無暇他顧，必須退出戰局。而今，習近平的國內外處境雖然遠遠好過列寧的蘇聯，但大陸崛起，椅子還沒有坐熱，據分析，金融危機前的所謂「明斯基時刻」正在迫近，而「川普貿易戰」竟然一個轉身，飄然而至，中國似乎同樣沒有餘力腹背受敵，並在政治上承受巨大壓力。

「列寧抉擇」這個概念沒有人提出過，但我在此首次予以界定並提出是基於這個選項的必要。大陸是不是應該學習列寧的智慧，好漢不吃眼前虧，正確對待身處亂局而舉棋不定的關鍵時刻，設法鼓足勇氣，排除國內阻力並與強大的對手迅速達成協議？這只有中南海能夠通盤考慮。歷史證明，列寧的判斷正確，他所做的重大讓步，即使割地賠款、喪權辱國，但最後由於世局的有利發展，沒有減損他的一生盛名。

客觀地說，中國抓緊「列寧抉擇」的短期策略目的明確，至於長期，掌握好至少兩個變數會具備深遠的戰略意義。這包括大陸需要爭取時間去投入本土技術研發，才能夠步入技術創新階段，大比重降低對外依賴。其次，大陸要全面努力深化法治，從教育、重點部門和大型企業開始著手，建立能夠與西方世界接軌的規則意識。從世界發展來看，似乎唯有這兩個目標都做到了，中國才能夠晉入質量而不僅僅是體量的領先。

至於所謂貿易爭端反映了美國戰略轉向，遏制中國並預防崛起，這在目前恐怕還只是一個假議題。或許可以這樣看待這個問題：不論美國動機好壞，中國仍然要擺平來自美國的實際談判手段和競爭壓力，不會因為指控美國來者不善便得以藉此逃避課題。

美國的力量超前是既定事實，無關動機；美國不獨與中國對峙，也向G7和北大西洋公約組織廣泛施壓。退一步思考，難道說大陸可以不透過更深層的冶煉，但憑搭上全球化便車（而世界反全球化動能方興未艾），利用人民的勤奮（而人口紅利結束中），推行國家資本主義（而內債泡沫面臨整改），加上重商主義（而政府補貼和市場壁壘難以為繼），便可以安穩地戴上超級大國的冠冕？如果是那樣，便非可大可久，反倒不如及早進行明智的體質調整。（作者為美國金融律師、前北京大學訪問教授）

(中國時報)