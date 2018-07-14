連戰融冰 順應主流民意

2018年07月14日 04:10 中國時報 徐青

國民黨前主席連戰13日與中共總書記習近平會面，讓人聯想到13年前連戰「化刀劍為犁鋤」的「和平之旅」，開啟國共兩黨關係的歷史新頁。

13年後的今天，7成台灣民眾對大陸發展有更為正面且積極的認同，社情民意呈現出「台獨」熱衷度下降、統一勢頭提升的新趨向，以及民眾西進意願空前提升的新樣貌。

但蔡當局卻漠視民意，不僅始終迴避一個中國的「九二共識」政治基礎，把大陸建構新型大國關係過程中必然經歷的與西方大國戰略矛盾上升期，當成台獨機遇期，試圖以「棋手」姿態幫著美國在國際格局中「維持現狀」，積極主動操作國際反華勢力，協助推進台獨生存、發展空間，而且繼續放任、縱容「去中國化」的「漸進台獨」，鎮壓統派；以「新戒急用忍」政策對抗大陸惠台措施，阻撓干擾兩岸交流合作，持續裹脅民意對抗大陸。凡此種種，使兩岸關係逐漸顯現從政治「冷和」走向全面「熱對抗」的勢頭。

在此背景下，為了順應當前台灣的主流民意，解結融冰，今年以來，已有朱立倫、洪秀柱、蕭萬長、郝龍斌、吳伯雄等國民黨現任或前任高層，以及饒穎奇率領的台灣民意代表交流參訪團、國民黨大陸事務部主任周繼祥率領的台商黨代表聯誼會參訪團先後來大陸訪問。而連戰也以兩岸和平發展基金會董事長身分於7月12日率團到大陸參訪。

就此次訪問的意義，連戰辦公室新聞稿指出，期盼此行能讓2005年兩岸和平發展「五項願景」精神延續及重振，以維護兩岸和平、共同發展，保障台灣民眾的安全、尊嚴與福祉。

從「和平之旅」迄今，13年來，連戰赴大陸參訪已達19次，與總書記習近平會面也有3次了。如今82歲高齡的連戰，雖不再有國民黨主席的身分，但他踐行著國民黨「永遠義工」的自我期許；他雖不再直接代表國民黨，但卻代表著包括國民黨在內的更廣泛的台灣主流民意。解結融冰，親力親為，令人敬佩。

13日，習近平總書記在人民大會堂與連戰一行會晤。基於連戰對國共兩黨關係、兩岸關係、民族復興進程中的重大歷史貢獻，習近平總書記代表大陸政府和人民向這位老者、老友表達了一貫高度的尊敬與讚賞，並指明了中華民族歷史發展的必然趨勢，表達了祖國大陸破除一切阻力，維護好台海和平穩定大局和兩岸同胞根本利益的昂揚鬥志和堅定信心。

透過習、連兩位見面，兩岸關係和平發展的主流民意將更加明確反對「台獨」、推進統一的民族振興目標，更有信心、意志和動力促進兩岸融合發展的進程。（作者為中國社會科學院台灣研究所研究員）

(中國時報)