2018年07月14日 04:10 中國時報 胡幼偉

根據一份最新公布的網路民調，馬英九如果再出來選總統，會大勝蔡英文或賴清德。先不論網路民調在樣本結構上能否反映台灣總統選舉的選民結構，也暫時先撇下馬的官司，關於馬適不適合再選總統，其實還需要冷靜思考。

首先，馬最近的高民氣，究竟只是反映了民眾對蔡英文的不滿，而讓部分民眾有原來新人不如舊人的懷想，還是真正願意讓已經做過8年的一位前任總統，再回來領航台灣？

其實，在馬執政期間，尤其是在第二任期內，民間特別是在泛藍支持者中，普遍流傳的一種評述是：馬個人條件和操守極佳，但他可能不太適合或不會做總統。他的溫良恭儉讓，搞不定台灣複雜的政治亂象，對民進黨當時的處處掣肘一籌莫展。他想做全民總統，結果是被綠營苛虐，藍營支持者也覺得未受到該有的關照。最後終於以極低的民調支持度結束任期。

其次，關於馬適不適合再任總統，還要考量到，經過蔡政府兩年來的「改革」後，台灣的政經情勢已和馬兩年前卸任時大不相同。以馬的兩岸立場，緩解和對岸的緊張關係應還能應付，但在美國已決定聯台制中的策略下，他未必還能以一己之力再讓美中台關係取得平衡。

此外，對於一些棘手事項，例如能源政策、年金改革、不當黨產、促進轉型正義等，都需以特殊的魄力方能收拾善後，以馬的個性，就算再任總統，能不能或願不願意和立委聯手，以強力手段撥亂反正到何種程度，恐怕很難預料。特別是年改案，以馬萬事求全的性格，處理此事時，恐怕又會落得兩邊都得罪的結局。

再者，馬如再選總統，雖然可能頗受歡迎，但因此而凸顯了國民黨沒有接班計畫，老人不退、新人沒機會的大問題，這對國民黨的社會形象而言，絕對有負面影響。關鍵也在於，當今國民黨內，不是沒有人想選總統。看到蔡英文聲望如此低落，想取而代之者，或許在國民黨內還不止一人。到時候，馬又來參與黨內初選，這種場面對馬而言，不見得好看。

以台灣今天的亂象，溫文儒雅型的領袖恐怕已經無法解決問題。馬當然是個好人，但台灣今天需要的，是像水滸傳中宋江這樣的領袖，有能力擺平三教九流中的各路英雄好漢，更有辦法排除施政的障礙，而這些，都不是馬英九的強項。

如今，事實不也證明，馬不當總統後，比當總統時更受民眾歡迎。既然如此，又何必再回去做總統呢？（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)