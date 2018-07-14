2018年07月14日 04:10 中國時報 杜宇

颱風過後行政院進行內閣改組，可惜新人事還是以選舉為優先考量，仍在小圈圈內找人，玩大風吹遊戲，外界對此布局評價普遍不高。尤其是近來因水果連續產銷失衡，導致價格幾近崩跌，被農民罵翻，連蔡總統都要求檢討的農委會，竟然只換了一位農糧署署長，層級之低讓外界傻眼！難道直接指揮的農委會高層沒有監督不周之責嗎？

農委會主委林聰賢、副主委陳吉仲分屬當紅的新潮流派系及蔡英文愛將；既然是自己的人馬，即便表現再差，講再多幹話，也還是要力挺到底，一如對北農「高級實習生」吳音寧一般。反正等年底選舉更近時，透過補貼等惠農措施，最終農民選票又會乖乖奉上，所以農委會可以大膽作為政治酬庸及政務官訓練機構。

蔡總統上任後，許多農運人士被延攬進入權力核心。當初他們入閣時，往往宣稱要進入體制內改革，但入閣後的表現與其在體制外抗爭時呈現明顯落差，甚至成為不當政策的捍衛者，讓多數農民感到失望。美國總統林肯曾說過：「考驗人性的方法，不是將他打落到塵埃裡去，而是給予他權力」，只是人性通常經受不起考驗，多數農運人士何嘗不是如此。農運人士具熱誠無庸置疑，但卻不見得真有能力提出具體專業的解決方法，畢竟光靠熱情救不了台灣農業。

鑑於國內年輕農民的人數正逐漸增加，他們既有理念，也熟悉新科技工具，未來可串連組成「農業監督聯盟」，適時對政策做出回應並反映及時農情，不用再處處依賴農運團體，也無需擔心被背叛的一天！（作者為陳李農改研究團隊執行長）

(中國時報)