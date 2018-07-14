尹馨演虎媽 體悟為母難

2018年07月14日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

尹馨很喜歡這張小時候被媽媽抱著的溫馨畫面。

尹馨（右）在《茉莉的最後一天》對女兒王淨有許多高標準要求。

尹馨在微科幻趨勢劇《你的孩子不是你的孩子─茉莉的最後一天》中，飾演追求完美、要求嚴厲的媽媽，不但在家中裝監視器監看女兒動向，甚至在女兒死後瘋狂地以新科技窺探女兒生前記憶。她接受「2018旺旺孝親獎」專訪，提到戲裡的媽媽與自己媽媽的相似度，「一樣很單純，就是怕女兒變壞走偏差的媽媽，但明明女兒跟變壞一點邊都搆不上。」

劇中尹馨是個控制狂的媽媽，眼神時而犀利、時而關愛、時而脆弱，表演引人入勝。她不諱言每個媽媽角色，都是以自己的媽媽為參考，劇中她以愛之名要求女兒課業，卻逼得她走上絕路；她自己當年念北一女、台師大，媽媽也是高壓教育？尹馨說：「媽媽以前不會要我考第幾名，是我自己要求自己，那時候不知道哪來的榮譽感，其實她沒這麼嚴厲。」

拍攝期間，她為專注角色，刻意不和其他演員交談，劇中2個「女兒」很怕她，演她老公的雲中岳也曾在記者會上直言「我也怕她」，引來一陣笑。尹馨說，自己念高中時，並沒有劇中女兒「茉莉」那麼早熟壓抑，「我覺得高中生活滿開心，除了課業壓力，其餘時間都是充滿好奇地在認識這個世界，畢竟高二就跟同學一起住台北，媽媽鞭長莫及，我都是周末回家裝乖。」

成長從沒被放鬆

她透露成長過程中，爸媽對她每個環節都沒有放鬆過，是很認真的爸媽，「很早開始，我弟弟就被放牛吃草地養大，我是被圈養的那種，可能我從小表現很好、很乖、早熟，爸媽多少會給弟弟壓力，但男生比較大而化之，所以爸媽覺得可以教導我更多。」個性決定命運，尹馨認為自己應該是天生喜歡表現好、喜歡被稱讚、不太能接受失敗的女生，「這些可能早就內建在我的個性裡。」

理解媽媽的失控

尹馨有反骨及倔強性格，但叛逆期來得晚，高中時期才和爸媽發生衝突，有次爭吵中她失手把媽媽推下樓，她愧疚地立刻把自己鎖房裡，幸好媽媽並無大礙，但一直到現在，母女仍絕口不提這件事。尹馨說：「小時候會覺得每個人的媽媽都是這個樣子，『媽媽』是個會突然歇斯底里的身分或工作，長大之後才知道，每個女人的成長和社會要求她們會的事，這種偶爾的歇斯底里完全可以被理解。」

(中國時報)