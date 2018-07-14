尹馨封后路謝父母曾反對

尹馨4年前以《回家的女人》獲得迷你劇視后，在後台開心親吻獎座。（資料照片）

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中國時報
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第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

尹馨當年拍性感寫真集出道，19年來拿了3座金鐘獎、2座台北電影獎，她有次拿獎時曾在台上謝謝爸媽當初反對她入行，「那是肺腑之言，因為如果他們沒有無來由地這麼反對我，我的表演不會如此專注，走在這條路上不會有如此的決心，所以才說要謝謝他們，不管是最初的反對到後來的支持，都是我走下去的力量。」

她當年為堅持演藝路鬧家庭革命，「當妳一旦決定一個職業是家人反對的時候，那個抗爭就開始，我從那時候就完全專注走我自己的路，屏蔽了他們的異音，以前很任性，也許因為很年輕，所以有那種勇氣對抗不一樣的音道。」她直到演舞台劇《徵婚啟事》，才第一次看到媽媽不像媽媽，而是像粉絲的那一刻，「我第一次覺得我做對了，在我母親眼中，她真的認可我是個好的演員，那一次我覺得我媽應該很以我為榮吧。」

這些年她屢獲獎項肯定，笑虧爸媽和身邊友人一樣無情，總覺得她拿獎是應該的，每次公布入圍和得獎，收到的簡訊都寫：「我覺得妳應該接到很多這樣的簡訊，雖然我不是很想傳，但我還是跟妳說恭喜。」尹馨哀怨地說：「別人應該不會收到這麼不情願的恭賀，我爸媽到最後也只會說『妳今天妝畫得還不錯』、『今天的衣服還滿好看』，不太專注我到底有沒有得獎。」

尹馨談過2段豪門戀情，也曾和大叔們愛得轟轟烈烈，但都無疾而終，7月14日滿40歲生日，之前被爸媽催婚，每次念到吵起來，後來她選擇和他們好好溝通，「父母都是過來人，結過婚的人，沒有人不知道經營婚姻需要多少退讓、犧牲的智慧，為何不由分說要把我推進去？如果我真的遇到適合的人再嫁不是最好嗎？如果想著2人生活在一起是救贖，我覺得是災難，所以快樂單身生活、愛自己，才可能有能力愛另外一個人，爸媽可能覺得有點道理，就不再催我了。」

(中國時報)

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