「爸媽需要我的時候我就在」

2018年07月14日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

尹馨自覺不是個特別孝順的女兒，「有時候看到別人可以很周到，但我小時候不敢跟爸媽太好，以防他們來阻擋我想做的事；長大後，我好像也跟他們保持安全距離，現在慢慢演化成各自有生活空間，那個空間反而把對方看得更清楚，知道他們需要什麼，每次他們需要的時候就在他們身邊，也不會煩他們，我的孝順就是『爸媽需要我的時候，我就在。』」

爸爸在尹馨心中形象和很多爸爸一樣，把教養交給媽媽負責，媽媽則是面面俱到、無可挑剔的萬能角色，「她唯一可挑剔的是脾氣有時候會暴衝。」媽媽最要求她在生活中要有禮貌，愈陌生的人要對人家愈周到，但她沒辦法對不認識的人好，母女常為此爭辯，「後來我有點被她潛移默化，雖然我對周邊的人好，但我的雷達會注意到很遠的人，媽媽的周到讓她自己過得很辛苦，但是她們那一輩的人都是這樣被教育長大。」

她認為特別要去做一件事很刻意，愈是刻意要做的事愈不能持久，「所以孝順不是某一天做了什麼驚天動地的事，而是常常把父母放進妳接下來想要做的事，它就是孝順。」她說很多人太喜歡過自己的生活，「其實只需要一個小小的念頭，比如接下來這餐飯想到要請爸媽一起，或假日邀他們一起聚餐，愈有這種機會才可能相處。」

「其實現在我需要他們，多過他們需要我，因為在我的生活中，他們還很健康，也許慢慢開始往下坡，但他們現在都過得很好，有時候做些簡單的事，我媽就很高興，我們多做點什麼太特別，她可能覺得是發生什麼事嗎？」她透露10月將到沖繩家族旅遊，「常把爸媽考慮進去接下來要做的事，就是一種孝順。」

(中國時報)