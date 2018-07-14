趙詠華合唱齊豫樂哭了

趙詠華（右）首度和偶像齊豫合唱，讓她心情澎湃又激動。（取材自臉書）

友善列印
中國時報
報導

趙詠華上月初前往朝聖昔日同門師姊兼偶像齊豫、潘越雲在台北小巨蛋舉辦的「回聲」演唱會，興奮透露一直是齊豫的小粉絲，原本這個月她要和齊豫赴大陸參加寺廟音樂會，但因場地關係取消，不過日前她上《點燈》節目時，終於得以和偶像首次同台合唱〈夢田〉，唱完後她當場喜極而泣大哭。

成長在單親家庭的趙詠華和哥哥姊姊年齡差距大，當時的時空背景，單親家庭的孩子總會面對來自各方的特殊眼光，讓12歲的她內心滿是寂寞。她在國小到國中時剛好遇上民歌興盛時期，某天聽到齊豫的〈答案〉，就此成為齊豫的粉絲。

錄影前熱感冒

有24年歷史的《點燈》節目，新一季邀到齊豫擔任主持人，製作人張光斗表示，趙詠華本身的人生故事精采，更從12歲起就是齊豫的頭號鐵粉，靠著齊豫的歌曲重新找到人生方向，因此決定邀她擔任嘉賓。趙詠華經紀人表示，她特地在節目上唱〈璀璨如星〉給齊豫聽，象徵當年聽〈答案〉找尋人生方向的小女孩，如今也追隨心靈導師的腳步，成為給大家溫暖的人。

齊豫與趙詠華雖曾為滾石同門，但入行時間不同，完全沒有交集，直到2010年的滾石三十演唱會，才終於讓她們有深交的機會；這次趙詠華一圓和偶像合唱的願望，但錄影前不慎中了熱感冒，讓她難過又懊惱，幸好她早已練好〈夢田〉，因此仍順利唱完。

(中國時報)

「爸媽需要我的時候我就在」 陳綺貞粉絲搶票「緊張到乾嘔」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。