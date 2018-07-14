趙詠華合唱齊豫樂哭了

2018年07月14日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

趙詠華上月初前往朝聖昔日同門師姊兼偶像齊豫、潘越雲在台北小巨蛋舉辦的「回聲」演唱會，興奮透露一直是齊豫的小粉絲，原本這個月她要和齊豫赴大陸參加寺廟音樂會，但因場地關係取消，不過日前她上《點燈》節目時，終於得以和偶像首次同台合唱〈夢田〉，唱完後她當場喜極而泣大哭。

成長在單親家庭的趙詠華和哥哥姊姊年齡差距大，當時的時空背景，單親家庭的孩子總會面對來自各方的特殊眼光，讓12歲的她內心滿是寂寞。她在國小到國中時剛好遇上民歌興盛時期，某天聽到齊豫的〈答案〉，就此成為齊豫的粉絲。

錄影前熱感冒

有24年歷史的《點燈》節目，新一季邀到齊豫擔任主持人，製作人張光斗表示，趙詠華本身的人生故事精采，更從12歲起就是齊豫的頭號鐵粉，靠著齊豫的歌曲重新找到人生方向，因此決定邀她擔任嘉賓。趙詠華經紀人表示，她特地在節目上唱〈璀璨如星〉給齊豫聽，象徵當年聽〈答案〉找尋人生方向的小女孩，如今也追隨心靈導師的腳步，成為給大家溫暖的人。

齊豫與趙詠華雖曾為滾石同門，但入行時間不同，完全沒有交集，直到2010年的滾石三十演唱會，才終於讓她們有深交的機會；這次趙詠華一圓和偶像合唱的願望，但錄影前不慎中了熱感冒，讓她難過又懊惱，幸好她早已練好〈夢田〉，因此仍順利唱完。

(中國時報)