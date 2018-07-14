陳慧翎佛系導戲 放下完美主義

2018年07月14日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

新演員劉修甫（右）與演媽媽的鍾欣凌有許多衝突及感人的對戲。

劉修甫（右）與簡嫚書外型和氣質相像。

偶像劇《下一站，幸福》、《拜金女王》導演陳慧翎在執導的微科幻趨勢劇《你的孩子不是你的孩子》談教育主題，她在拍戲期間因子宮頸癌復發喊卡，做完治療又回崗位把戲拍完，前後花3年時間，她說生病讓她體認世界的無常，也產生極大心態轉變，自己從完美主義者變成「佛系導演」。

陳慧翎說：「不知道自己還有多少時間，我以前在慈濟，上人說『不知道明天先來，還是無常先來』，我現在可以體會這件事，很可能今天無常就發生了、這工作可能換別人做，後來發現抓得愈緊的東西都沒有身體來得重要。」這齣戲嚴肅壓抑，「因為很多孩子、父母都在受苦，我很想把這件事情一針見血地講完。」

挖掘男版簡嫚書

在《茉莉的最後一天》單元中有場北一女高中生輕生橋段，拍完後巧合當時曾發生北一女有學生輕生新聞事件，隔半年後，導演安排回母校放映卻無奈遭拒。她說：「學校希望我們不要再讓學生引起不必要的聯想，我覺得有點可惜，因為我們做這個戲不光只是針對北一女，我們希望跟很多人對話，開啟對話可能性。」

陳慧翎喜歡挖掘新演員，今晚將播出的《貓的孩子》單元，新秀演員劉修甫因自帶膽怯、憂鬱特質被相中，且跟簡嫚書相像，陳慧翎稱他為「男版簡嫚書」。劇中劉修甫跟貓有大量接觸的戲，對貓毛過敏的他，上戲前必須先吞抗過敏藥，還要跟貓在車上獨處1小時培養感情，劇中也有掐母親鍾欣凌的情節，演技爆發力十足。

(中國時報)