席琳狄翁大提琴手來自台灣

康瑋倫在席琳狄翁的第2場演出前，接受媒體採訪。

友善列印
中國時報
報導
席琳狄翁（左）在演唱會現場介紹康瑋倫。

席琳狄翁（Celine Dion）11日在台舉行首場演唱會，其中一段讓人印象深刻的，是亞裔女大提琴手與她的「音樂對談」，席琳唱一句、大提琴回覆拉奏一句，席琳還特地在1.1萬觀眾前介紹這位來自台灣的女大提琴手康瑋倫（Judy Kang），康瑋倫說：「我不知道她會介紹我，嚇到也很感動，我看到她泛淚，我也哭了。」

31歲的康瑋倫在民生社區長大，16歲隨父母移民美國，4年前的生日當天，她從洛杉磯開車到賭城參加面試，從百人中脫穎而出，她昨受訪仍記憶猶新：「這是27歲最大的生日禮物！」她透露當時獲選時，席琳特地走到她面前給了一個大擁抱說：「歡迎加入這個大家庭。」還跟她的父母道謝說：「謝謝你們生出這麼優秀的女兒。」

天后彩排從不缺席

康瑋倫透露，工作時的席琳很愛搞笑，有時假裝吃麥克風，把大家逗得很開心；即使席琳已在拉斯維加斯駐唱10年，每一次的試音、彩排她都在，從不會擺出高傲的態度。席琳11日結束首場演唱會後，對台灣粉絲的熱情相當感動，在IG上寫道：「台北！謝謝你們帶來驚喜的第一夜，期待接下來與你們共度的兩場秀！」昨第2場表演已圓滿結束，今將舉行最後一場，尚有零星票券可購買。

(中國時報)

張艾嘉日睡6小時育才30年 范逸臣再現〈無樂不作〉感觸多

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。