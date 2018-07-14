席琳狄翁大提琴手來自台灣

2018年07月14日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

席琳狄翁（左）在演唱會現場介紹康瑋倫。

席琳狄翁（Celine Dion）11日在台舉行首場演唱會，其中一段讓人印象深刻的，是亞裔女大提琴手與她的「音樂對談」，席琳唱一句、大提琴回覆拉奏一句，席琳還特地在1.1萬觀眾前介紹這位來自台灣的女大提琴手康瑋倫（Judy Kang），康瑋倫說：「我不知道她會介紹我，嚇到也很感動，我看到她泛淚，我也哭了。」

31歲的康瑋倫在民生社區長大，16歲隨父母移民美國，4年前的生日當天，她從洛杉磯開車到賭城參加面試，從百人中脫穎而出，她昨受訪仍記憶猶新：「這是27歲最大的生日禮物！」她透露當時獲選時，席琳特地走到她面前給了一個大擁抱說：「歡迎加入這個大家庭。」還跟她的父母道謝說：「謝謝你們生出這麼優秀的女兒。」

天后彩排從不缺席

康瑋倫透露，工作時的席琳很愛搞笑，有時假裝吃麥克風，把大家逗得很開心；即使席琳已在拉斯維加斯駐唱10年，每一次的試音、彩排她都在，從不會擺出高傲的態度。席琳11日結束首場演唱會後，對台灣粉絲的熱情相當感動，在IG上寫道：「台北！謝謝你們帶來驚喜的第一夜，期待接下來與你們共度的兩場秀！」昨第2場表演已圓滿結束，今將舉行最後一場，尚有零星票券可購買。

(中國時報)