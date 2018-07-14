謝祖武為流浪教師發聲

謝祖武再演「磊哥」變得更謹慎，因為自己現在也當了大學老師。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪
謝祖武演磊哥。（取材自YouTube）

謝祖武在電影《王牌教師麻辣出擊》中，演出暌違17年的經典角色徐磊（磊哥），片中的磊哥接續電視劇《麻辣鮮師》劇情，因為失去摯愛童雅容老師，放逐自己變成流浪漢，他透露除此之外還有一個更深的意涵：「究竟這位雄霸一時的王牌教師為什麼會丟工作？其實也是向全國的流浪教師致敬，現在優秀的老師都沒有工作了。」

謝祖武演的徐磊，在電視版有太多故事，很難在短短100分鐘的電影版中交代清楚，他舉例從電視到電影中間的17年，徐磊變成流浪漢的經歷，電影並沒有太多篇幅能交代清楚，反倒變成一種另類彩蛋，他透露電影公司有可能會推出銜接的前傳。

17年終給交代

謝祖武除了演戲，也給導演很多意見，找郭昱晴回來演國小老師「萬人美」是他的建議；杜詩梅飾演的「陸小曼」穿憤怒鳥裝、眉毛貼海苔是他的想法；電影裡一幕他拿球棒打九孔的橋段，加碼一段「用球棒鑽爆你的攝護腺」也是他設計的，自認：「所有最白爛的劇情都是我的想法。」

謝祖武再演一回徐磊，對他而言是要給17年來不停呼喊磊哥的觀眾一個交代，他17年來平均一周被問一次「徐磊什麼時候回來」，到大學演講也會被問，而且他每次演講必定被學生們拗，要他喊經典台詞：「我要當老師！」《王牌教師麻辣出擊》8月30日在台上映。

(中國時報)

《權力遊戲》回歸 入圍22項艾美… 謝祖武路跑落後妻兒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。