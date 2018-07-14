謝祖武為流浪教師發聲

2018年07月14日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

謝祖武演磊哥。（取材自YouTube）

謝祖武在電影《王牌教師麻辣出擊》中，演出暌違17年的經典角色徐磊（磊哥），片中的磊哥接續電視劇《麻辣鮮師》劇情，因為失去摯愛童雅容老師，放逐自己變成流浪漢，他透露除此之外還有一個更深的意涵：「究竟這位雄霸一時的王牌教師為什麼會丟工作？其實也是向全國的流浪教師致敬，現在優秀的老師都沒有工作了。」

謝祖武演的徐磊，在電視版有太多故事，很難在短短100分鐘的電影版中交代清楚，他舉例從電視到電影中間的17年，徐磊變成流浪漢的經歷，電影並沒有太多篇幅能交代清楚，反倒變成一種另類彩蛋，他透露電影公司有可能會推出銜接的前傳。

17年終給交代

謝祖武除了演戲，也給導演很多意見，找郭昱晴回來演國小老師「萬人美」是他的建議；杜詩梅飾演的「陸小曼」穿憤怒鳥裝、眉毛貼海苔是他的想法；電影裡一幕他拿球棒打九孔的橋段，加碼一段「用球棒鑽爆你的攝護腺」也是他設計的，自認：「所有最白爛的劇情都是我的想法。」

謝祖武再演一回徐磊，對他而言是要給17年來不停呼喊磊哥的觀眾一個交代，他17年來平均一周被問一次「徐磊什麼時候回來」，到大學演講也會被問，而且他每次演講必定被學生們拗，要他喊經典台詞：「我要當老師！」《王牌教師麻辣出擊》8月30日在台上映。

(中國時報)