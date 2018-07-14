C.T.O滾床振緯狂冒手汗

C.T.O到洛杉磯拍攝MV，還啟用電影規格，大規模封街拍攝。

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中國時報
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新人男團「C.T.O」日前初登大型舞台，獻唱還未發表的新歌〈Insomnia〉，MV特別到美國洛杉磯拍攝，比照電影規格向洛杉磯市政府申請封街，並安排團員薛恩深夜在街頭狂奔，但手長腳長的薛恩，一開始表現卡卡，在外地工作的老闆羅志祥（小豬）特別越洋視訊教學，身穿浴袍在飯店房間裡，邊跑邊請助理拍示範影片，跨國連線指導他跑步。

MV故事依據C.T.O團員們的個性量身打造，針對他們每個人的性格，找了6個不同的場景來拍攝6人失戀後的不同狀態，並由來自泰國的混血辣模演員Kat Ingkarat擔綱女主角，Kat剛和動作巨星史蒂芬席格（Steven Seagal）拍完新片，首次與華人男團合作讓她相當開心。

做伏地挺身衝肌

MV中唯一一場親密床戲，由團裡老么振緯演出，對於要獻出螢幕「床戲」處男秀，還要赤裸上半身，讓容易緊張害羞的振緯壓力很大，拍攝前不斷做伏地挺身和仰臥起坐，他笑說：「來美國食物熱量高、變胖了，趕快『衝肌』一下！」

上戲後，其他團員們看到振緯很緊張，紛紛在一旁偷笑等著看好戲，緊張到直冒手汗的振緯表示：「雖然沒有親下去，但磨鼻子、親手，就已經很緊張了，還好先前有做功課看了很多『滾床』的MV。」

(中國時報)

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