Club Med TOMAMU 1秒啟動度假模式

2018年07月14日 04:11 中國時報 何書青 （北海道傳真） 報導（北海道傳真）

北海道有純淨的大自然山水環境，夏季來此處泛舟、感受清新空氣與溪水，刺激又難忘。（Club Med提供）

散發著如夢似幻、特殊水藍色的「青池」，是北海道美瑛的聞名絕景。（Club Med提供）

Haku日式燒肉餐廳有入口即化的北海道頂級和牛燒肉。（Club Med提供）

Club Med Tomamu內的Nest酒吧十分夢幻，以玻璃屋概念打造，房客可在山林圍繞下與親友愜意小酌聊天。（何書青提供）

Itara自助式餐廳不定期端上肥美帝王蟹腳讓房客大快朵頤。（何書青攝）

特地為夏季而在度假村設立刺激的空中飛人馬戲學院，現場有專業教練教學，大人小孩都能免費參加。（Club Med提供）

全包式度假模式令人嚮往，空出時間、下訂好就能出遊，不用費心力規畫，就包辦了整趟交通和吃喝玩樂，方便全家出遊的客群。首創全包式假期服務的度假連鎖集團Club Med，去年冬天才在北海道全新開幕的Club Med TOMAMU北海道度假村，以無論是初學者或高手等級都適合的滑雪勝地打響名號，今夏首度開放，少了滑雪，卻包辦更多一系列村內、外活動，帶遊客體驗和冬天完全不同的繽紛假期。

台灣人對北海道的印象，通常是一幅飄著浪漫白雪的美麗畫面，但對日本人來說，夏日到北海道遊玩的人比冬天還多，北海道有得天獨厚、純淨又豐富的自然環境，日本人特別喜歡在大自然彷彿甦醒、活躍的夏天，來這裡的牧場、花卉園區、山林間走走，享受北海道多樣迷人處的好時機。

搭纜車追雲海日出

夏季來Club Med TOMAMU能學射箭、當空中飛人的馬戲學校、各式瑜伽課程、搭纜車追雲海上的日出、玩不受氣候影響的日本最大室內人造浪泳池「微笑海灘」等，如同Club Med的品牌核心「Amazing you」，處處想給遊客驚喜，不只是單純的度假村、飯店，而是讓全家整天膩在這裡都有活動能玩、有美食可品嘗的地方。每個客房內放著所有活動、餐飲的時間表，大人小孩的行程都有。

受過專業訓練的G.O（Gentle Organizer）教練，可說是分布在Club Med各種活動中的靈魂人物，親切熱情的問候聲音、幽默爽朗的對答方式，和無時無刻的活力感，讓人精神為之一振、隨時一秒進入度假模式。空中飛人活動是Club Med TOMAMU只為夏天推出的亮點室外活動之一，開課時，遠遠便能聽到開心的尖叫聲和熱鬧的歡呼聲，為北海道恬靜的山林添上夏日的活潑氣息。只要天氣佳，無論是大人小孩，都可以一步步學習像馬戲團表演般的擺盪在空中，如果敢嘗試，還可以學一些像是雙人接棒、倒掛身體等讓人又驚又喜的特技動作。

法式野餐群山環繞

Club Med TOMAMU會在一周舉辦2次夏日限定的法式輕食野餐，從飯店漫步約10幾分鐘就能到達，在一望無際大片草皮和遠方群山環繞下，聽著現場播放的音樂，在Buffet餐檯上取用想吃的東西，愜意的坐在草地上和親友享受午餐前的輕食、飲品，絕對是一大享受。若在早上參加路線靠近此地的登山自行車活動，回程還能直接順道騎來好好放鬆一番。

若想探索村外遠一點的北海道特點，Club Med TOMAMU也安排加購行程，夏季最著名的富良野花田、湖面散發著如夢似幻水藍色的美瑛「青池」，最特別的是在空氣清新、山水都乾淨清澈的北海道，來趟想都沒想過的刺激泛舟之旅，從如何著裝、到泛舟技巧都會指導，教練一路隨行，初學者想玩也OK。

豪氣供應帝王蟹腳

度假村內的餐飲暢快吃也是一大賣點，主要的Itara自助式餐廳從早、午、午晚、到晚餐都供應房客暢快吃，囊括東洋、西洋、中華美食。現場菜色豐富，牛排、奶油鮭魚、口味獨特的創意料理或超人氣的現切生魚片等，每道現做菜色擺盤好比高級餐廳，最豪氣的是不定期端上肥美帝王蟹腳，師傅現場悉心切殼，讓饕客大快朵頤、直呼過癮；而琳瑯滿目的甜點中，推薦必吃用北海道鮮奶製作甜而不膩的冰淇淋，旁邊餅乾、軟糖、醬料都備齊，隨你加成一杯可口聖代。另家Haku日式燒肉餐廳，則是在晚餐時免費供應每位房客1客噴香的BBQ套餐，另外還有入口即化的北海道頂級和牛燒肉可單點品嘗。

若不在餐期內肚子餓怎麼辦？度假村內的Unkai主吧台在午餐和晚餐前的時間，會準備輕食小點和全天候無限供應的飲料。這裡每晚9點開始就成了五光十色的表演廳，每天都有不同的秀，音樂劇、特技表演、喜劇表演等，每晚賓客滿座。

夜晚開趴盡情熱舞

再更晚時，則變成熱血沸騰的派對，人人都在這裡隨著台上帶動而熱情起舞，還有專人端著小點和飲品邀大家品嘗，場邊擺設一些日式小吃攤，師傅們料理著章魚燒、飯糰壽司，可說是每晚祭典般的熱門重頭戲。若晚上想在溫馨地方與親友小酌，Nest酒吧以玻璃屋打造，小屋周圍圍繞著山林，搭配著火爐造景，是個彷彿世外桃源的愜意小酌絕佳之處。

飲酒過量，有礙健康

(中國時報)