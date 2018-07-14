花蓮理想大地 漫步台灣後花園

2018年07月14日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

「超跑逍遙遊」活動中，孩童駕駛各式兒童遊戲車享受奔馳快感。（理想大地提供）

透過「手沖咖啡」課程培養自我專注力與耐心，身心都悠然。（理想大地提供）

搭乘「生態竹筏」觀賞公園特有溼地景觀，放慢心的步調。（理想大地提供）

唐朝詩人李白的《山中問答》寫道：「問余何意棲碧山，笑而不答心自閒。桃花流水窅然去，別有天地非人間。」花蓮「理想大地」坐落高聳中央與海岸山脈間，有舒心聖地美稱，現代人遠離都市塵囂寄情山水，2天1夜輕旅行，讓人洗滌身心，神采奕奕。

東方破曉，日光灑落花蓮壽豐，嶄新一天拉開序幕。理想大地占地廣闊，自然資源豐富，園內以西班牙高第建築為靈感設計，結合生態、建築與藝術3大特點，打造「理想美學」與「舒活漫遊」行程，帶領旅人穿越時光隧道，來到專屬伊甸園。

推舒活漫遊與理想美學

身歷其境是與自然親近不二法門，導覽人員專業解說，乘上竹筏悠遊河道，欣賞溼地特有風光，別有一番韻味；飯店提供「個人窯烤香草披薩」及「個性拓染香包」課程，旅人透過手作DIY體驗與內心對話，達到身心靈平衡。

午後來到湖光山舍小屋，咖啡香滿溢於室，專為咖啡饕客設計「手沖咖啡」課程，研磨舞鶴─公主咖啡豆入饌，咖啡滑順燙口，尾韻回甘風味醉人也醉心。呼應理想大地藝術精神，在專人指導下，旅客學習製作專屬「皮雕杯套」，展現自我時尚品味。

針對親子旅客推出「世界兒童超跑賽道」活動，貼心準備BMW、BENZ、Porsche等20多款遊戲車，2至8歲兒童在家長陪同，享受奔馳樂趣，加碼打造200坪兒童電動車遊戲場，賽後頒發兒童駕照乙張。深受孩童喜愛設施「兒童信心釣魚池」，園方保存自然生態魚池，家長與孩童體驗垂釣樂趣，享天倫時光。

油單發票可抵房費

理想大地獨家設置「主題桌遊室」提供20多種時下最夯桌遊，在湖光美景薰陶下，全家人腦力激盪歡笑聲不斷。期間限定「夏季大三角」草原觀星活動開跑，即日起至8月31日止，旅人來此遠離都市光害，在滿天繁星下放鬆身心，回歸心靈最初平靜。

夜宿「美好食光假期」專案，入住豪華客房（1大床），搭配晨光早餐、自助晚餐或中式主題套餐；活動加碼贈，7月底前預訂，暑假期間（7至8月）自行駕車入住理想大地，退房憑油單發票可折抵500元房費（每台車限折抵乙間住宿），詳情請洽理想大地官網www.plcresort.com.tw，訂房諮詢請電洽（03）865-6789。

INDEX

★主題遊程（2選1）★

舒活漫遊：竹筏導覽→生態導覽→香草披薩DIY→植物香氛包

理想美學：遊艇導覽→園區建築散步導覽→手作皮雕DIY→手沖咖啡

(中國時報)