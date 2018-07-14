寒舍艾美美食好酒相聚

2018年07月14日 04:11 中國時報 何書青 報導

日本大蔥白灼小田和牛與大良炒奶北海扇貝握司蝦。（寒舍食譜提供）

一頓講究的大餐，料理和酒款的搭配極為重要，要能凸顯食材調性或融合葡萄酒的特色，取得其中最恰當的平衡，這樣的餐酒料理更顯珍貴奢華。今年才獲米其林餐盤推薦的寒舍艾美酒店寒舍食譜，8月9日至11日推出「酌影食光」限定餐酒晚宴，由中餐行政主廚吳銘儒設計套餐，搭配講究釀製工藝的台灣威石東酒莊5支究極酒款，打造出充滿東方料理風味的餐酒盛宴。

台灣葡萄酒並非世界上的重點產區，但在台灣本就有葡萄產區的自然環境條件下，加上威石東創辦人長期鑽研國內外農法、技法只為栽種出能釀出好酒的葡萄，讓威石東酒莊10年孕育有成，上市1年多已拿下多項獎項肯定，更被《世界金融雜誌》評為世界13大新創酒莊，連台北米其林2星餐廳祥雲龍吟的料理長稗田良平，品飲威石東葡萄酒時都讚譽有佳，認為該酒匯集許多屬於台灣的香氣。

每位4200元+10％

這次的餐酒饗宴，由善於掌握食材特性、將菜色注入創新元素的主廚吳銘儒，秉持嚴選食材與細膩的料理核心，以肥美海鮮為主軸，連結威石東莊園源自古湖土壤所孕育出的葡萄酒，帶來東方餐酒巧妙融合的佳餚。

「酌影食光」套餐每晚限量，每位4200元＋10％。

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(中國時報)