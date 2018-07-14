郭書瑤 張庭瑚 天生嫩臉

《切小金家的旅館》女主角郭書瑤，佩戴積家表Rendez-Vous Night & Day約會系列女裝日夜顯示腕表中型款，在可愛形象中多了閃耀神祕的氣質，表42萬2000元。（服裝提供LV，JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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1. 積家Polaris Chronograph計時腕表，採用42毫米表殼和積家751H型自動上鏈機械機芯，其藍色表盤和古銅色小牛皮表帶，帶復古的氣息，31萬8000元。（積家提供）
2. 積家Master Ultra Thin Small Second超薄大師系列小秒針腕表，搭配石青藍表盤，為腕表賦予時尚氣息和獨有個性，23萬6000元。（積家提供）
3. 積家Rendez-Vous Night & Day約會系列女裝日夜顯示腕表中型款，具有34毫米的精鋼表殼，為晝／夜顯示的精密複雜設計塑造壯觀的景緻，42萬2000元。（積家提供）
4. 積家Reverso One Duetto Moon雙面月相翻轉系列腕表，用細膩精緻的細節裝飾，宛如珠寶般點綴女士的腕間。兩面表盤展現不同的風格，37萬3000元。（積家提供）
《切小金家的旅館》男主角張庭瑚，常演出學生角色，佩戴積家表Reverso Classic Large Atelier Blue SS，也多了份成熟的紳士氣，表31萬2000元。（服裝提供LV，JOJ PHOTO攝）

暑期國片《切小金家的旅館》承襲早期華語片的靈異喜劇風，找來「萬年高中生」張庭瑚演出男主角，27歲的他演出學生毫無超齡，自嘲：「該珍惜還可以演出高中生的『臉龐』」搭配同樣嫩臉的郭書瑤，兩人還一度搞不清到底誰年齡比較大？

張庭瑚性格沈穩，殺氣眼神中又帶有大男孩的單純，和戲中少年切小金同樣有股厭世氣質，也都經歷喪親的失怙之痛。演出多次慘綠少年，他回憶起自己學生時代過得並不快樂，充滿許多無奈壓抑，家庭的因素也形塑他的早熟內斂。

首次合作快殺青才變熟

與郭書瑤首次合作，兩人起初交集不多，直到快殺青後才聊開來，有一場戲是瑤瑤和男生們一起泡男湯，圍了三條浴巾就怕曝光好身材。在戲中被郭書瑤暗戀追求，國中是籃球校隊的張庭瑚，早就遇過多次女生告白，談到被倒追的感覺，雖不排斥但還是「感覺最重要！」

兩人拍攝瑞士積家表搭配LV新裝。張庭瑚認為，男生大多都會有自己命定表款，但可能自己「年紀還沒到」，還在慢慢摸索中；郭書瑤佩戴積家約會系列女裝日夜顯示表款，藍色表面與LV粉紅洋裝相當搭配，她坦言還沒收過表款當禮物，印象深刻的生日禮物是家裡的7歲愛犬。

(中國時報)

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