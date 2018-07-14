林柏叡 邱宇辰 青春有戲

外表看來酷酷的林柏叡，私下卻是個性情中人，讓一旁的邱宇辰直稱讚：「這孩子太可愛了」，戴swatch閃耀夜藍NAITBAYANG表款2350元，搭配CHRISTIAN DADA尼龍風衣、連帽T恤。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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邱宇辰於劇中首次演出反派角色，偶像出身的他，自認演壞人是種能量的釋放，戴swatch糖粉蛋糕FUZZY LOGIC表款2350元，搭配CHRISTIAN DADA紅色緞面外套、印花T恤。（JOJ PHOTO攝）
swatch超薄金屬系列SKINLINGOT表款，38mm金黃色不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，6300元。（swatch提供）
swatch超薄金屬系列SKINBRUSHED表款，38mm不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，4750元。（swatch提供）
swatch超薄金屬系列SKINNOIRIRON表款，38mm不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，4750元。（swatch提供）

林柏叡和邱宇辰（毛弟），在將於8月上映的《鬥魚》電影版中分別飾演男主角于皓及大反派阿豹，初次合作的兩人，在戲中有不少爭鋒相對、甚至拳腳過招的火爆場面。扎實的武打訓練課，也讓兩個大男孩嘗盡苦頭，林柏叡更在正式開拍時，不小心一拳把劇裡飾演小混混的演員打得皮開肉綻，自己也換得小拇指脫臼收場，緊張刺激的動作劇碼，亦為整齣戲增添了不少可看性。

跟爸媽講電話會掉淚

談到大家腦海偶像劇中的經典角色，兩人多少對輿論有些壓力，曾把整部電視劇追完的邱宇辰，更為挑戰自己在整部戲中最討厭的角色做好準備。偶像出身的他，自認演壞人是種能量的釋放，「因為我們太早出道，被管太嚴，我從15歲至今都沒跟女朋友在路上牽手過，這次很開心可以在電影裡爆發。」

而演出學校霸王于皓的林柏叡，乍看下有著十分符合角色的酷跩外表，但私下卻是個不折不扣的性情中人，還曾因打電話給爸媽分享拍戲的點滴和壓力時，不小心流下男兒淚，令一旁身為前輩邱宇辰也直說：「這孩子太可愛了，在圈內能遇到真性情的人不多。」「表裡不一」的反差感，也成了不刻意使然的反骨精神。

swatch引進不鏽鋼材質

談到劇中校園生活的情景，像是將手表上的指針回撥，兩人記憶裡小時候叛逆往事，亦一一浮現。不管是蹺課、翻牆，還是騎著腳踏車故意調皮戲弄老人家，一齣戲、一個景，均成功解碼了封鎖在青春裡的點滴。

生於1983年代的swatch，正是劇情背景年代鐘表界中的叛逆小子，塑膠外殼搭載著瑞士製石英機芯，加上入門售價，為它貼上了特立獨行的標籤。秋冬款式除了玩味噴墨或編織等圖騰外，更引進了纖薄不鏽鋼材質表殼，令表款在承襲品牌精髓外，亦具備時尚摩登的創新精神。

(中國時報)

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