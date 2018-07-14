姚以緹自傲曾是運動員

2018年07月14日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

運動員出身的姚以緹，轉戰演員之路多年，在長期訓練耐力、專注的培養下，對演藝之路也有不同的心境，Swarovski Stella腕表1萬4900元。（Alice + Olivia／服裝提供、JOJ PHOTO攝影）

Swarovski的Era Journey腕表，殼上鑲有50顆Swarovski水晶，加上黑色放射線圖紋表盤，與暗紅色真皮表帶，可為日夜裝扮增添迷人光彩，1萬7900元。（Swarovski提供）

Swarovski的Crystalline Pure腕表，鑲有850顆閃亮迷人的Swarovski水晶，為裝扮注入優雅嫵媚的現代風采，1萬7900元。（Swarovski提供）

Swarovski的Stella腕表，優雅華麗的設計，不但為嫵媚精緻的風格帶來完美演繹，更是日夜皆宜的造型配飾，1萬4900元。（Swarovski提供）

Swarovski的Stella腕表，深灰色放射線圖紋表盤，與鍍玫瑰金色不鏽鋼表殼，是講究嫵媚的極致之作，1萬4900元。（Swarovski提供）

手球國手出身的姚以緹，轉戰演藝圈多年，從小訓練的專注與抗壓性，與賽場上屢屢承受別人的目光，讓她現在對「演員」這個身分有更多想法與眼界，面對工作的高低潮也能泰然自若，「我很驕傲自己曾是運動員！」

關注性平 抗壓性高

北影閉幕片《引爆點》，劇情驚悚懸疑，姚以緹在戲中飾演檢察官，形象正義，她事前也拜訪女檢察官討教、研讀法律書籍，還為戲熬出黑眼圈。本身就關注性別平等的她，戲裡戲外都有股不示弱的堅毅感，「我覺得社會給女性的刻板印象很多，例如我去健身房運動，就會有男教練不斷來提醒安全，深怕我很纖弱，很想笑笑回：『我是運動員耶！』」

近年作品不斷，她認為獎項是演員重要的紀錄，但電影卻是很主觀的藝術，無法控制評審喜好、當下大環境的氛圍等，一切只能平常心看待，把作品演好，如果能獲獎當然「很爽！」

穿著隨興 重視實用

演繹施華洛世奇Swarovski秋冬優雅表款，搭配Alice + Olivia洋裝，姚以緹嫵媚上鏡，有別於女檢察官的淡妝俐落感。外表柔美的她自爆私下很隨興，經常穿舒適運動褲出門，還被經紀人勸說「不要穿去機場！」選手出身的她重視衣著、配件的實用性，買前一定先看功能。

(中國時報)