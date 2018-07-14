2018年07月14日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

梵克雅寶以《三片羽毛》發想的Serapi戒指，鑲嵌紅寶石、珊瑚等。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶《布萊梅樂隊》Lumiere手鐲，鑲嵌黑色尖晶石、縞瑪瑙、鑽石等。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶《金鳥》小王子Le prince et l’oiseau胸針，主石為3.18克拉藍寶石。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶以《三片羽毛》發想的Panache Mysterieux胸針，以隱密式鑲嵌彩色藍寶石、鑽石。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶以格林童話《十二位跳舞的公主》為靈感設的Princesse Eos胸針，鑲嵌粉紅色及淡紫色藍寶石。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶以格林童話《十二位跳舞的公主》為靈感設的Princesse Danica胸針，鑲嵌黃色藍寶石。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶作品風格向來浪漫唯美，珠寶設計不落俗套，充滿「仙氣」。最近梵克雅寶發表以格林童話為主題的四大系列珠寶作品，並將在8月底在台中國家歌劇院同步發表芭蕾舞劇和芭蕾舞伶胸針展，洋溢了詩意及奇幻夢想。

精緻工藝創意詮釋

名為「Quatre contes de Grimm」（四部格林童話）的高級珠寶系列是梵克雅寶從《十二位跳舞的公主》（The Twelve Dancing Princesses）、《金鳥》（The Golden Bird）、《三片羽毛》（The Three Feathers）及《布萊梅樂隊》（Town Musicians of Bremen）擷取創造的靈感，再以精緻工藝詮釋珠寶作品。

例如《十二位跳舞的公主》中的歡樂公主，延續梵克雅寶經典芭蕾舞伶胸針的設計風格，化幻成為以彩色寶石鑲嵌的美麗胸針。以《三片羽毛》設計的神奇羽毛胸針，猶如開啟幸福的鑰匙。《金鳥》中穿戴黃金盔甲的小王子胸針，手持鑲嵌3.18克拉的藍寶石鳥籠和金鳥，展開充滿隱喻的奇幻冒險。《布萊梅樂隊》系列中的月光（Lumiere）手鐲，則象徵在黑暗森林中閃耀著希望的月光，激勵人心。

除了格林童話系列，芭蕾舞伶（Ballerina）向來是梵克雅寶最引以為傲的品牌經典，一系列以芭蕾舞伶為主題的骨董胸針，近年來更是在二手拍賣會上屢創新高價。

贊助芭蕾舞劇 台中歌劇院登場

為了頌讚芭蕾舞之美，梵克雅寶將與台灣藝術團體「黑潮藝術」跨界合作，於8月30日邀請國際知名舞者在台中國家歌劇院表演經典芭蕾舞劇，並在現場展出梵克雅寶6款芭蕾舞伶的骨董胸針，即起開始售票。

(中國時報)