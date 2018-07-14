FENDI秋冬女人好有肩膀

2018年07月14日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

FENDI Faithful橡膠托特包，價格店洽。（FENDI提供）

FENDI Peekaboo X-lite系列FF logo內裡墨綠色肩背包，18萬6000元。（FENDI提供）

FENDI Peekaboo COVER系列FF logo迷你肩背包，13萬2000元。（FENDI提供）

FENDI 2018秋冬形象大片，請來個性女模Adwoa Aboah及Abbey Lee等人，共同演繹服飾系列中強而有力的女性氣場。（FENDI提供）

女性意識抬頭的當下，精品也藉時尚領域溝通自身立場，義大利品牌FENDI即以服飾中建立的「剛柔並濟」形象出發，並在2018秋冬形象大片中請來個性女模Adwoa Aboah及Abbey Lee等人，共同演繹系列中強而有力的女性氣場。

創意總監卡爾拉格斐說，穿上本季FENDI的女人，是一個「在社會上具影響力，且能夠蔑視男人的規則並接管」的女性。肩膀成了勾勒陽剛氣質的基礎，方型肩線剪裁的披肩式外衣及一字領拼接裙裝，均鋪陳出摩登感的堅毅身型。縫上墊肩的襯衫式絲質洋裝，則在領片加入似絲巾般的設計細節，呼應一戰時期婦女會在贈與臨赴戰場男人的絲巾上，繡下自己姓名縮寫的傳統，隱喻著背後浪漫又強大的故事主題。

配件方面，經典Peekaboo包款在本季去掉多餘的縫線及夾層五金，推出全新輕盈且大容量的X-lite系列，而迷你尺寸的COVER系列，更在外層配置使用代表性FF logo光面帆布，達成防潑水的實用機能特性。除此之外秋冬系列女裝中，還加入與蘇格蘭藝術家Hey Reilly合作之FENDI／FILA標誌，男裝服飾中亦採用起士、馬匹等圖像拼貼，透過趣味手法強調Faithful（忠誠）、Freedom（自由）、Fabulous（美妙）等品牌價值。

(中國時報)