偏鄉校長的暑假作業 把孩子留下來

「這幾乎是不可能的任務！」屏東縣獅子鄉草埔國小去年小一新生數原掛蛋，後來因有家長將孩子從高雄帶回部落，才免被併校，但也成全縣唯一1人新生小學。草埔國小校長李福明說，他今年與老師帶著歷屆學生參加特色課程、活動照片逐戶拜訪，終於說服家長，成功保住5名新生，「感動到眼淚都快流下來！」
與家長電話交心 換來支持
「找學生」成偏鄉國小校長、老師的暑假作業，嘉義縣偏鄉也一樣。新學年度全縣有2所分校新生人數掛蛋，一所小校新生人數1人，唯獨大阿里山區的達邦國小里佳分校4名屆齡新生全保住，完成「全壘打」。達邦國小校長盧柏全坦言，為留住學生，他與家長「煲電話粥」，最高紀錄一通電話30分鐘，終於換來支持。
地處屏東、台東交界的草埔國小，是全屏東縣最偏遠小學，國小加附設幼兒園學童不到50人。李福明說，部落工作不易，多數家長都到外地討生活，放心不下小朋友的就會帶著走，「我們也不能強求，唯一能做的，就是設法讓家長對學校有信心，願將孩子留下。」
自製課程作品集 展現特色
「每年寒假就開始準備招生了」，李福明說，教職員總是全體動員，拿歷屆學生集結成冊的刊物作品及特色課程、活動照片，挨家挨戶拜訪，讓家長了解孩子就讀草埔6年中，都學些什麼、會留下什麼。
李福明表示，學校朝多元教育發展，除基本課程外，音樂、體育都讓孩子有所發展，英文歌唱、獨輪車、小提琴都難不倒「草埔小孩」，最重要是，要讓學童將所學及親身經歷感想寫成文章，集結成冊出刊，「這不僅是紀錄，也讓孩子在家長面前展現自信與成就感」。
達邦國小校長盧柏全去年上任，首度當校長的他不諱言，眼見去年新生人數僅4人，里佳分校掛蛋，他每天天一亮就站導護，一面與家長互動，一面實際了解當地需求。
盧柏全發現，達邦村為鄒族最大村落，家長也很掙扎要不要讓孩子留山上讀書，他除參加部落會議說明辦學理念外，5月初一拿到新生資料，立刻上門拜訪，至於外地工作的家長則用電話溝通，終於讓家長認同他的理念，同意將孩子留在部落，4名新生全被他成功留下，他形容「這任務超級艱鉅」。
每個學生都是寶 1個不能少
盧伯全說，對小校、尤其是偏遠分校，每個學生「都是寶」，為讓達邦、里佳成鄒族文化傳承基地，學校將在新學年轉型民族實驗小學，期盼能讓更多鄒族人留下。
(中國時報)