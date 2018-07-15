偏鄉校長的暑假作業 把孩子留下來

2018年07月15日 04:10 中國時報 謝佳潾 、 張伊珊 ／綜合報導 ／綜合報導

屏東縣獅子鄉草埔國小校長李福明拿著小朋友的刊物作品拜訪家長招生，今年成功留下5名新生。（草埔國小提供）

「這幾乎是不可能的任務！」屏東縣獅子鄉草埔國小去年小一新生數原掛蛋，後來因有家長將孩子從高雄帶回部落，才免被併校，但也成全縣唯一1人新生小學。草埔國小校長李福明說，他今年與老師帶著歷屆學生參加特色課程、活動照片逐戶拜訪，終於說服家長，成功保住5名新生，「感動到眼淚都快流下來！」

與家長電話交心 換來支持

「找學生」成偏鄉國小校長、老師的暑假作業，嘉義縣偏鄉也一樣。新學年度全縣有2所分校新生人數掛蛋，一所小校新生人數1人，唯獨大阿里山區的達邦國小里佳分校4名屆齡新生全保住，完成「全壘打」。達邦國小校長盧柏全坦言，為留住學生，他與家長「煲電話粥」，最高紀錄一通電話30分鐘，終於換來支持。

地處屏東、台東交界的草埔國小，是全屏東縣最偏遠小學，國小加附設幼兒園學童不到50人。李福明說，部落工作不易，多數家長都到外地討生活，放心不下小朋友的就會帶著走，「我們也不能強求，唯一能做的，就是設法讓家長對學校有信心，願將孩子留下。」

自製課程作品集 展現特色

「每年寒假就開始準備招生了」，李福明說，教職員總是全體動員，拿歷屆學生集結成冊的刊物作品及特色課程、活動照片，挨家挨戶拜訪，讓家長了解孩子就讀草埔6年中，都學些什麼、會留下什麼。

李福明表示，學校朝多元教育發展，除基本課程外，音樂、體育都讓孩子有所發展，英文歌唱、獨輪車、小提琴都難不倒「草埔小孩」，最重要是，要讓學童將所學及親身經歷感想寫成文章，集結成冊出刊，「這不僅是紀錄，也讓孩子在家長面前展現自信與成就感」。

達邦國小校長盧柏全去年上任，首度當校長的他不諱言，眼見去年新生人數僅4人，里佳分校掛蛋，他每天天一亮就站導護，一面與家長互動，一面實際了解當地需求。

盧柏全發現，達邦村為鄒族最大村落，家長也很掙扎要不要讓孩子留山上讀書，他除參加部落會議說明辦學理念外，5月初一拿到新生資料，立刻上門拜訪，至於外地工作的家長則用電話溝通，終於讓家長認同他的理念，同意將孩子留在部落，4名新生全被他成功留下，他形容「這任務超級艱鉅」。

每個學生都是寶 1個不能少

盧伯全說，對小校、尤其是偏遠分校，每個學生「都是寶」，為讓達邦、里佳成鄒族文化傳承基地，學校將在新學年轉型民族實驗小學，期盼能讓更多鄒族人留下。

(中國時報)