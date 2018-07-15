法克今決戰 爭捧大力神盃！小鮮肉雄雞VS.不累格子軍

2018年07月15日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足冠軍賽15日將由法國大戰克羅埃西亞，法國進攻天才「小王子」格里茲曼。（美聯社）

俄羅斯世足賽15日晚間11時將於莫斯科的盧日尼基球場畫下句點，由「高盧雄雞」法國與「格子軍團」克羅埃西亞爭奪大力神盃。兵多將廣的法國，希望贏得隊史上第2座世足冠軍，經歷3場延長賽才殺入決賽的克羅埃西亞，則力拚成為史上第9個拿下世足冠軍的國家。

法國由總教練德尚領軍，他也是高盧雄雞上次舉起世足金盃、1998年冠軍隊的隊長。速度飛快的19歲小將姆巴佩本屆攻入3球，「小王子」格里茲曼3進球2助攻，加上前年歐洲國家盃在內，他在近兩項大賽出賽9場貢獻11球（進球加助攻），連袂帶動法國犀利的快速反擊攻勢。

法攻守俱佳 盼贏第2座金盃

法國不但有進攻天才，防守更是滴水不漏，本屆6戰僅失4球，除了門將洛里斯、中後衛佛蘭、烏姆提提，中場的坎特、普巴也都能協助後防。而且法國本屆已有3名後衛進球，就像1998世足賽一樣，彷彿是奪冠預兆。

然而法國平均年齡僅26歲，前年歐洲盃決賽也在被看好的情況下輸給葡萄牙，此役心態如何保持，值得觀察。反觀克羅埃西亞一路苦戰，成為首支單屆世足賽連贏3場延長賽（含PK）的決賽球隊，而且連3場都逆轉勝出的韌性，以破釜沉舟的決心問鼎隊史首冠。

克韌性驚人 力拚隊史第一冠

克羅埃西亞由金球獎呼聲高的隊長莫德里奇領軍，但他此役也將面對跑動能力驚人的坎特。此外，克國近3戰踢了360分鐘，等於比法國整整多了一場比賽，又少休息1天，加上準決賽1射1傳的佩利希奇傳出傷情，體能與傷兵都是隱憂。

世足決賽已連3屆打入延長賽，如果本屆又踢延長，克國將成為首支單屆踢4次延長賽的隊伍。對戰方面法國以3勝2和保持不敗，其中包括兩場大賽遭遇，1998年世足準決賽，法國2比1逆轉勝克，德尚當時踢滿全場；2004年歐洲盃小組賽，兩軍則以2比2踢平。

(中國時報)