準政院發言人 被爆曾酒駕！賴揆不知情 谷辣斯坦承非常不對

2018年07月15日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

Kolas Yotaka昨日上午在民進黨中央黨部發布「改革挺台灣」系列「年金改革篇」CF，但下午就被爆4年前曾酒駕遭判刑2個月。（郭吉銓攝）

準行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡），尚未就任新職就被爆4年前因酒駕，遭台北地院依公共危險罪判2個月徒刑；谷辣斯昨證實此事，並坦言行政院長賴清德等長官事前不知情。但她強調，這是非常不對的事情，也了解對社會大眾傷害很大，未來願意做終身反酒駕志工。

餐會喝啤酒 睡4小時上路

谷辣斯昨上午還以民進黨發言人身分，出席黨中央最後一次記者會，並跟媒體道別，準備下周就任新職，不料記者會後沒多久，就被爆出4年前酒駕遭判刑。

根據判決書、起訴書記載，2014年8月9日谷辣斯喝2罐啤酒後仍開車回家，在國道被警方攔查法辦，酒測值高達0.37毫克，由於谷辣斯認罪且態度尚可，台北地院依公共危險罪判決谷辣斯2個月徒刑，可易科罰金6萬元。

酒測超標 付了6萬元罰金

谷辣斯指出，酒駕時，她還是原民台主播，這是錯誤示範，當時非常懊惱，不論喝多少，都是不對。當天是公務餐會，因為自己開車上下班，車停飯店地下室，自己酒量很不好，因為應酬，勉強喝2罐啤酒，後來在地下室睡了約4小時，但是考量一大早要上班、錄影，不敢請假，自認可以開車，也很清醒，所以就上路，在國道二號木柵、新店路段時，卻遭警方例行性臨檢，「我吹，警察說還是超標，我也非常意外，只喝2罐啤酒，就吹出來，因為可以易科罰金，所以當天我就付了罰款6萬元」。

政院背書 相信不會再犯 由於她將接任行政院發言人，被問到賴清德是否知情？她表示，沒人會想到這些，這是很久的事，「當初我該受到懲罰，我都付出代價，從此我會以自身例子告訴大家」。現在有告知相關同仁，也跟高層聯繫，大家應該都知道了。

對此，行政院發言人徐國勇表示，這件事行政院不知道，但「酒駕錯了就是錯了」。谷辣斯本人也已道歉，且從那件事以後沒有再犯，行政院相信她的做事能力，也相信未來會遵守承諾不會再有錯誤示範。

(中國時報)