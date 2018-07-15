藍諷 酒駕大咖可組足球隊

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中國時報
／台北報導

行政院準發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）被揭露曾因酒駕被判刑，當時法院判決書就痛批她「漠視自己安危，且罔顧公眾安全」。國民黨文傳會副主委洪孟楷昨諷刺，民進黨大咖酒駕案例之多，已經可組成一支足球隊上場。國民黨立委也質疑，讓曾酒駕的人傳遞行政院政策，是否會有公信力不足的問題？

谷辣斯2014年因酒駕被法院判刑，當時判決書中認為她的所為：「對交通安全所生之危害非輕；且被告無視政府一再宣揚酒後駕車之危險與嚴重性，竟於刑法修正提高處罰後，仍不以為意，而於酒後駕車上路，其漠視法令之態度，實不足取。」因此判她有期徒刑2個月，得易科罰金。

國民黨立委許毓仁指出，行政院發言人負有傳遞行政院各部會政策的責任， 如果由過去曾有酒駕不良紀錄的人出任，是否會在傳遞政策時，讓人覺得公信力不足呢？

國民黨文傳會副主委洪孟楷則說，從2012年3月以來，民進黨從立法院黨團總召柯建銘的兒子柯韋任、民進黨任命的黨產會主委林峯正、北市議員謝維洲、準新加坡代表江春男、民進黨新聞部主任孟義超，到今天的谷辣斯，已可湊成一支酒駕足球隊。

洪孟楷質疑，谷辣斯2014年酒駕，2016年當立委時卻又連署修法想遏止酒駕，難道是只能我酒駕、其他人皆不可？讓曾酒駕的她當政院發言人，難道是政院要為酒駕背書？證明過去總說「酒駕零容忍」的民進黨是玩假的。

台灣酒駕防制社會關懷協會理事葉毓蘭則認為，谷辣斯在事件發生時是主播，並無公職身分，被取締時也很配合，願意做反酒駕代言人，這必須給她肯定。

(中國時報)

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