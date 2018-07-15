準政院發言人 被爆曾酒駕！新聞透視－檢討人事案 別無恥近乎勇

Kolas Yotaka昨日上午在民進黨中央黨部發布「改革挺台灣」系列「年金改革篇」CF，但下午就被爆4年前曾酒駕遭判刑2個月。（郭吉銓攝）

友善列印
中國時報

用「深惡痛絕」，已不足形容你我對酒駕的憤怒。結果，今天政府卻找來酒駕者入閣，且職位還是最高行政機關發言人；這宗人事案若不檢討，不僅是打了反酒駕政策一巴掌，更是讓台灣社會正在建構成形的「酒駕零容忍」文化出現被挑戰的破口，負面效應不是一句「不會再犯」就能堵住。有良心的政府，別無恥近乎勇。

為何多數台灣人對酒駕如此憤慨？因為，這類行為，是不定時、不定點、不分階層，只要走在路上，誰都可能成為被害人。然而，政府雖一再宣示反制決心，但從數字來看，去年酒駕取締件數達10萬3670件，平均每天284件，造成6247人死傷；若與前年10萬4756件相比，減少幅度是微乎其微。

面對斑斑血淚堆出的數字，政府難道不該省思防治缺漏？為何有這麼多人敢挑戰法律，甚至罰不怕？究其關鍵，無非就是罰金不夠多、刑責不夠重，及社會壓力不夠大。

以日本為例，酒駕除得面臨最高5年有期徒刑、新台幣30萬罰金，更會被視為「讓人瞧不起的社會公敵」，不僅周遭人引以為恥，甚至可能遭公司開除。這股「刑罰」之外的無形壓力，更是讓人不敢酒駕。

雖然日本在2016年仍有2萬6423件酒駕，但是該國總人口數為1.27億人，對比台灣僅有2300萬人，同年卻有10萬4756件，所以，我國政府真有資格自認酒駕防治有成？

的確，懲罰酒駕須考量比例原則，不應無限上綱，但撇開刑責不談，政府對酒駕的容忍度，恐與民間多數人存有極大落差。否則，又怎會讓酒駕者入閣？

當然，誰都不可能杜絕飲酒者抱持僥倖心態駕車上路，但政府該做的，是讓人民將「酒駕零容忍」內化為發自內心必須遵守的事。而在此之前，政府刮別人鬍子前，當然得先將自己的鬍子刮乾淨。

所以，蔡政府或許會認為因酒駕而折損一位發言人，不免小題大作，但是換個角度，若政府願因此檢討人事案，不就是用行動展現對酒駕零容忍的決心嗎？小我與大我如何取捨，答案已經很清楚。

(中國時報)

藍諷 酒駕大咖可組足球隊 蔡矢言 堅持改革守護台灣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。