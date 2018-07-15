準政院發言人 被爆曾酒駕！新聞透視－檢討人事案 別無恥近乎勇

2018年07月15日 04:10 中國時報 朱真楷

用「深惡痛絕」，已不足形容你我對酒駕的憤怒。結果，今天政府卻找來酒駕者入閣，且職位還是最高行政機關發言人；這宗人事案若不檢討，不僅是打了反酒駕政策一巴掌，更是讓台灣社會正在建構成形的「酒駕零容忍」文化出現被挑戰的破口，負面效應不是一句「不會再犯」就能堵住。有良心的政府，別無恥近乎勇。

為何多數台灣人對酒駕如此憤慨？因為，這類行為，是不定時、不定點、不分階層，只要走在路上，誰都可能成為被害人。然而，政府雖一再宣示反制決心，但從數字來看，去年酒駕取締件數達10萬3670件，平均每天284件，造成6247人死傷；若與前年10萬4756件相比，減少幅度是微乎其微。

面對斑斑血淚堆出的數字，政府難道不該省思防治缺漏？為何有這麼多人敢挑戰法律，甚至罰不怕？究其關鍵，無非就是罰金不夠多、刑責不夠重，及社會壓力不夠大。

以日本為例，酒駕除得面臨最高5年有期徒刑、新台幣30萬罰金，更會被視為「讓人瞧不起的社會公敵」，不僅周遭人引以為恥，甚至可能遭公司開除。這股「刑罰」之外的無形壓力，更是讓人不敢酒駕。

雖然日本在2016年仍有2萬6423件酒駕，但是該國總人口數為1.27億人，對比台灣僅有2300萬人，同年卻有10萬4756件，所以，我國政府真有資格自認酒駕防治有成？

的確，懲罰酒駕須考量比例原則，不應無限上綱，但撇開刑責不談，政府對酒駕的容忍度，恐與民間多數人存有極大落差。否則，又怎會讓酒駕者入閣？

當然，誰都不可能杜絕飲酒者抱持僥倖心態駕車上路，但政府該做的，是讓人民將「酒駕零容忍」內化為發自內心必須遵守的事。而在此之前，政府刮別人鬍子前，當然得先將自己的鬍子刮乾淨。

所以，蔡政府或許會認為因酒駕而折損一位發言人，不免小題大作，但是換個角度，若政府願因此檢討人事案，不就是用行動展現對酒駕零容忍的決心嗎？小我與大我如何取捨，答案已經很清楚。

(中國時報)