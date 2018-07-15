蔡矢言 堅持改革守護台灣

2018年07月15日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 甘嘉雯 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨全代會今天登場，黨代表許瀚升提案，授權中執會根據蔡英文總統「維持現狀」論述，在今年2018年提出民進黨新黨綱，取代「正常國家決議文」；據了解，黨代表對於目前黨綱已有高度共識，應該最後還是「送交中執會研議」「冷處理」。

民進黨今將在圓山大飯店舉行全代會，因逢選舉年，全代會主軸是「改革挺下一代」。蔡英文今天致詞主題主要分4部分，第一是向年輕人喊話，強調政府正為年輕人的未來而努力，確保追求理想時沒有後顧之憂。

第二是「掌握權力是責任」，強調要讓台灣的命運因為民進黨的存在而改變，從結構、從制度、把台灣做一次根本性的改變。第三是不能讓台灣走回頭路，要義無反顧帶著台灣往前走。最後則談及民進黨下階段要鞏固的兩件重要工作，一是堅持改革的價值，二是守護台灣的價值。

值得關注的是，此次全代會有黨代表提案，面對對岸頻頻施壓各國航空公司更改台灣名稱，要求反制中國壓迫航空公司更改台灣主權、企圖併吞台灣。民進黨除了應重申建立主權獨立台灣國的《黨綱》、《台灣前途決議文》、《正常國家決議文》以為反制，也應改正教科書錯誤內容、否定台灣是中國一部分，以免台灣還沒獨立就變成中國的。

由於今年正逢選舉年，攸關統獨敏感議題提案中，要求為台灣正名，從2020東京奧運開始以台灣隊名義參加所有國際賽事。提案黨代表蔡筱薇認為，選舉時刻提出不宜，已在周四撤案，成為攸關統獨提案中唯一撤銷提案。

蔡筱薇表示，經過幕僚討論認為，不想在選舉年，成為意識形態的對決，所以決定撤案，但是距離東奧還有一段時間，他們還是會繼續連署。

由於蔡筱薇是行政院長賴清德子弟兵、立委林俊憲辦公室主任，臨時撤案備受關注。

黨祕書長洪耀福表示，尊重黨代表提案，黨不會預設立場。負責與黨代表協調的組織部主任李政毅也表示，今年並未接獲指示跟黨代表協調，撤銷相關提案。

由於類似黨綱提案在民進黨已是「年經文」，2016和2017都有黨代表提案要求彙整相關決議文和黨綱，都由蔡英文裁示「送交中執會研議」；據瞭解，對前述提案黨內並無積極處理的討論，且今年全代會重點在選戰造勢，今天在討論後，也應比照往例送中執會研議。

(中國時報)