國民黨喊9合1 革新團結 撥亂反正

2018年07月15日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義昨首度和黨提名的21位縣市長參選人合體造勢。吳敦義痛批蔡英文總統對民眾提出的各種成承諾都沒實現，希望民眾給國民黨機會在年底勝選，進而2020年重返執政，再造幸福美滿的國家、繁榮和樂的台灣、有尊嚴的中華民國。

這場造勢會除台東縣長參選人饒慶齡未出席，其餘國民黨縣市長人選全員到齊。主持人在幫他們加油時還別出心裁提出諧音口號，例如要「鬥倒惡龍（林佳龍）的盧秀燕」、「彰化要美，要選（王）惠美」、「開港都新局，為基隆立功的謝立功」等等。

吳敦義指出，蔡英文選前曾說「維持現狀」，但現狀沒有維持，從兩岸關係、勞工一例一休，到農產品的價格崩跌，現狀都改變了。勞工現在只要聽到「心裡最軟的一塊」就失望。

蔡英文曾說過「台灣十年不缺電」、「十年不漲電價」、「用愛發電」，結果都是空頭支票。能源政策左支右絀的結果，就是燃煤發電廠火力全開，人民得用肺、肝甚至腎臟發電。

吳敦義表示，兩岸關係已讀不回，外交上連續失去三個邦交國。國民黨看到全體國民的辛勞與失望，年底應該是「革新、團結、撥亂反正」的時候，將舉全黨之力團結一致獲得支持、贏得勝選，更尋求2020重返執政的機會。

會後部分縣市長人選受訪，新竹縣長參選人楊文科被問到黨籍立委林為洲仍可能堅持參選時表示，希望就如前立法院長王金平和林為洲見面時說的，過去的就讓它過去，以贏得黨的勝選為共同目標。

但稍後林為洲在臉書表示：「以國民黨勝選為考量，這沒問題。公道自在人心，我也可以接受。但如果徵召人選，顯然不會贏呢？爭取到底，勇者無懼」，仍未排除參選到底的可能性。

(中國時報)