競爭趁早 家長搶送孩子下山

2018年07月15日 04:10 中國時報 廖肇祥 、 林雅惠 ／綜合報導 ／綜合報導

卓素媛（右）讓孩子就讀埔里鎮的學校，而非回到部落就學，主要考量都會地區豐沛的教育資源。（廖肇祥攝）

「山上學校再怎麼有特色，但真的不想讓孩子輸在起跑點！」嫁到南投仁愛鄉親愛部落的卓素媛，原有意將孩子留在部落念親愛國小，但最後仍決定將孩子送下山念埔里鎮溪南國小。「孩子未來還是得面臨競爭啊！」卓素媛說，市區的教學資源比較豐沛，如果能早一點與平地的孩子競爭，有個比較好的起跑點，孩子的未來或許就會不一樣。

真的不想輸在起跑點

位於親愛部落的親愛國小，近年來發展提琴音樂，成績有目共睹，師生還曾至音樂之都維也納、國家歌劇院演出，多位學生也因為音樂專長順利升學，學校還興建仿古的原住民穀倉與原民文化傳承教室，並請來耆老教導族語及傳統習俗，宣揚賽德克、泰雅族文化，是相當有特色的山中小學。

卓素媛說，她知道親

愛國小很有特色，孩子們也念得很快樂，山上並無課輔班、才藝班，下課後若無家長陪伴，不容易找到地方精進課業或學習才藝，而且孩子進了高中、大學後，終究得與平地的孩子競爭，台灣社會依舊很看重學歷與學習成就，她與先生多次討論後，決定讓孩子下山到埔里讀小學，希望能讓孩子在起跑點上保有一點優勢，「寒暑假返家時，仍可以學習部落傳統文化，其實並不衝突！」

位處高雄市偏鄉的杉林區月美國小，全校僅67名學生，今年畢業的學生吳秉紘在班上成績名列前茅，畢業還拿市長獎，單親扶養秉紘等2個孩子的媽媽，考量孩子的前途發展，1年多前就將戶籍遷至鳳山區，想讓孩子就讀教學資源充足的五甲國中，未來多點競爭力。

特色教學不敵升學力

但秉紘向媽媽透露，他很擔心自己無法適應都市的生活步調，也不想離家鄉太遠，想跟最要好、成績也很優秀的同學子倫一起念旗山國中，吳媽媽最後尊重孩子意願，將戶籍改遷至旗山區，讓他一步步適應都市生活，也希望他好好念書，高中時能選擇更市區的學校，培植競爭力。

暑假期間，旗山國中已針對新生安排入學先修課程，秉紘發現自己的國文程度落後旗山區的同學，還有許多單字不會寫，但他很有信心地說，一定會加緊腳步趕上進度，要讓成績能像在月美國小時一樣優異。

(中國時報)